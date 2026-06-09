BMW F450 GS 2026 ra mắt tại Malaysia, giá từ hơn 261 triệu đồng

(GLO)- BMW Motorrad chính thức đưa mẫu adventure tầm trung F450 GS 2026 đến thị trường Đông Nam Á thông qua Malaysia với giá bán khởi điểm 40.000 Ringgit (tương đương 261,46 triệu đồng). Mẫu xe sở hữu động cơ hai xi-lanh 420cc, khả năng vận hành linh hoạt trên cả đường trường và địa hình

Tại Malaysia, BMW F450 GS được bán với duy nhất màu sơn GS Trophy Racing Blue Metallic, lấy cảm hứng từ các dòng xe địa hình danh tiếng thuộc gia đình GS. Sự xuất hiện của mẫu xe đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý trong danh mục adventure của BMW Motorrad, hướng tới nhóm khách hàng cần một chiếc mô tô đa dụng phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày, du lịch đường dài và khám phá địa hình.

BMW F450 GS 2026 ra mắt tại Malaysia

Trong phân khúc adventure tầm trung, BMW F450 GS sẽ cạnh tranh với nhiều đối thủ đáng chú ý như CFMoto 450MT, KTM 390 Adventure R, Honda NX500, Brixton Storr 500 và Royal Enfield Himalayan 450.

Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ hai xi-lanh song song dung tích 420cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 48 mã lực tại 8.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 43 Nm tại 6.750 vòng/phút. Động cơ kết hợp hộp số 6 cấp cùng hệ thống ly hợp ly tâm Easy Ride Clutch (ERC) do BMW Motorrad phát triển, cho phép người lái hạn chế thao tác bóp côn trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau, từ di chuyển trong phố đến chinh phục địa hình kỹ thuật.

BMW F450 GS được trang bị sẵn nhiều chi tiết phục vụ nhu cầu off-road như bộ gác chân địa hình, kính chắn gió thể thao và yên xe hai mảnh tối ưu cho những hành trình dài. Xe có chiều cao yên tiêu chuẩn 845 mm, đồng thời cung cấp tùy chọn yên thấp 830 mm hoặc yên Rally cao 865 mm để phù hợp với nhiều vóc dáng và nhu cầu sử dụng khác nhau.

Về kích thước, mẫu adventure mới của BMW có trọng lượng ướt 178 kg và bình nhiên liệu dung tích 14 lít, đáp ứng tốt các chuyến đi đường dài. Hệ thống điều khiển cũng được thiết kế linh hoạt với cần phanh chân có thể điều chỉnh độ cao và cần số thay đổi vị trí nhằm phù hợp với nhiều tư thế lái.

Không chỉ chú trọng khả năng vận hành, BMW Motorrad còn trang bị cho F450 GS loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như ABS Pro, hỗ trợ phanh động cơ DBC, kiểm soát lực kéo động DTC và kiểm soát mô-men xoắn động cơ MSR. Xe sở hữu bốn chế độ lái gồm Rain, Road, Enduro và Enduro Pro. Đáng chú ý, chế độ Enduro Pro cho phép vô hiệu hóa ABS bánh sau và hệ thống chống bốc đầu, giúp người lái chủ động hơn khi vận hành trên địa hình phức tạp.

F450 GS sử dụng bánh trước 19 inch và bánh sau 17 inch, đi kèm bộ lốp kích thước 100/90 phía trước và 130/80 phía sau. BMW Motorrad cũng cung cấp tùy chọn bánh nan hoa chính hãng dành cho khách hàng có nhu cầu nâng cao khả năng off-road.

Hệ thống treo trên xe gồm phuộc hành trình ngược KYB đường kính 43 mm phía trước và giảm xóc đơn KYB phía sau, đều có khả năng điều chỉnh. Hành trình giảm xóc 180 mm ở cả hai bánh giúp xe duy trì sự ổn định trên nhiều điều kiện mặt đường.

Khả năng hãm tốc được đảm nhiệm bởi hệ thống phanh Brembo với đĩa phanh nổi 310 mm và kẹp phanh bốn piston phía trước, trong khi bánh sau sử dụng đĩa phanh 240 mm cùng kẹp phanh một piston. Cấu hình này hứa hẹn mang lại hiệu suất phanh ổn định trong cả hành trình đường trường lẫn off-road.

Tại khu vực điều khiển, BMW F450 GS được trang bị màn hình TFT màu 6,5 inch hiển thị đầy đủ thông tin vận hành. Hệ thống được điều khiển thông qua cụm nút đa chức năng trên tay lái, đồng thời tích hợp cổng sạc USB-C giúp người dùng sạc điện thoại và các thiết bị điện tử trong suốt hành trình.