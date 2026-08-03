Tin thế giới tối 3-8: Ông Rustem Umerov được chọn làm lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine

(GLO)- Ông Rustem Umerov được chọn làm lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine; Belarus thành lập lữ đoàn đặc nhiệm mới đồn trú gần biên giới Ukraine; Nigeria: Hơn 100 người bị bắt cóc ở bang Zamfara... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 3-8.

Ông Rustem Umerov được chọn làm lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine

Ngày 3-8, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông Rustem Umerov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, sẽ trở thành người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến ​​sẽ bổ nhiệm ông Rustem Umerov làm người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Ukraine bằng một sắc lệnh tổng thống vào cuối ngày hôm nay. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko sẽ thay thế ông Umerov làm thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng.

Ông Rustem Umerov sẽ lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Ukraine. Ảnh: RBC

Theo Tổng thống Zelensky, ông Umerov sẽ tiếp tục điều phối sáng kiến ​​Thỏa thuận Máy bay không người lái trong khi vẫn sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Ông Umerov là đứng đầu phái đoàn Ukraine trong các cuộc đàm phán ba bên với Nga và Mỹ, vốn đã bị đình trệ kể từ tháng 2 năm nay.

"Ông ấy có năng lực tốt hơn để giải quyết đồng thời những vấn đề này - ngoại giao, quốc phòng và quá trình đàm phán với Mỹ cũng như một số đối tác khác", Tổng thống Zelensky nói trong một sự kiện với các nhà ngoại giao.

Các quyết định bổ nhiệm này là một phần của cuộc cải tổ sâu rộng bộ máy chính phủ được ông Zelensky khởi xướng hồi tháng 7 vừa qua.

Belarus thành lập lữ đoàn đặc nhiệm mới đồn trú gần biên giới Ukraine

Belarus đang thành lập Lữ đoàn Không vận độc lập số 37 mới thuộc Lực lượng Đặc nhiệm và đơn vị này sẽ đóng quân gần biên giới với Ukraine.

Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Belarus Alexander Illyukevich đã công bố thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình của Bộ Quốc phòng Belarus.

Binh sĩ Belarus tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: Bộ Quốc phòng Belarus

Trang tin tức quân sự Militarnyi dẫn lời ông Illyukevich tuyên bố: “Chúng tôi đã bắt đầu thành lập các đơn vị quân sự và một lữ đoàn đã được thành lập. Năm nay, chúng tôi sẽ thành lập thêm một lữ đoàn nữa, các đơn vị hỗ trợ chiến đấu, đơn vị pháo binh và phòng không, đơn vị trinh sát".

Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Belarus nói thêm rằng các vị trí sĩ quan của lữ đoàn mới đã được bổ nhiệm và nhân sự đã được phân công. Đơn vị này sẽ đóng quân tại vùng Gomel, gần biên giới với vùng Chernihiv của Ukraine.

Đây không phải là lần đầu tiên Lực lượng Đặc nhiệm Belarus được triển khai gần biên giới với Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2-2022.

Nigeria: Hơn 100 người bị bắt cóc ở bang Zamfara

Các nguồn tin địa phương ở Nigeria ngày 3-8 cho biết các tay súng đã bắt cóc hơn 100 người sau khi tấn công một ngôi làng và căn cứ quân sự ở bang Zamfara, Tây Bắc nước này.

Theo lời nhân chứng, các tay súng lái xe máy vào làng Kasuwar Daji ở khu vực Kaura Namoda vào khoảng nửa đêm 1-8 và bắt cóc hơn 100 người, Sau đó, chúng thả một số người nhưng hiện vẫn còn bắt giữ ít nhất 52 con tin, gồm cả trẻ em.

Hiện trường một vụ tấn công tại một ngôi làng ở Nigeria. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trước khi thực hiện vụ bắt cóc trên, nhóm tay súng đã tấn công một căn cứ quân sự ở ngoại ô nhưng bị các binh sỹ đẩy lùi. Người phát ngôn quân đội cho biết một binh sỹ và một cảnh sát đã bị sát hại.

Bắt cóc đòi tiền chuộc lâu nay đã trở thành nguồn thu nhập chính của các nhóm vũ trang ở Nigeria. Bang Zamfara là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng này ở khu vực Tây Bắc.

Nhật Bản sơ tán giai đoạn 2 tại vùng động đất Kumamoto

Ngày 3-8, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đến tỉnh Kumamoto để thị sát các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất xảy ra ngày 28-7 khiến 28 người thiệt mạng.

Ngôi nhà ở thị trấn Hikawa, tỉnh Kumamoto bị sập trong trận động đất ngày 28-7. Ảnh: Kumanichi

Trong chuyến thị sát, Thủ tướng Takaichi đã quan sát tình hình thiệt hại từ trên không, trong đó có trung tâm thương mại Aeon Mall Kumamoto tại thị trấn Kashima, nơi xảy ra một vụ nổ lớn. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cam kết sẽ tiến hành sơ tán giai đoạn hai, cải thiện điều kiện sinh hoạt tại các điểm sơ tán và tăng cường hỗ trợ y tế, đặc biệt đối với những người mắc bệnh nền hoặc gặp khó khăn trong việc tiếp cận thuốc điều trị thường xuyên.

Thủ tướng Takaichi cam kết sẽ nắm bắt đầy đủ nhu cầu của địa phương, bảo đảm nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả và chủ trương công nhận trận động đất tại Kumamoto là “thiên tai đặc biệt nghiêm trọng” để cho phép tăng cường hỗ trợ tài chính cho công tác phục hồi và tái thiết ở những địa phương bị ảnh hưởng.

Dự kiến, trong phiên họp Nội các ngày 4-8, Chính phủ Nhật Bản sẽ thông qua việc sử dụng hơn 20 tỷ yen (127,5 triệu USD) từ Quỹ dự phòng của ngân sách tài khóa hiện nay để phục vụ công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.