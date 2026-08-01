Tin thế giới tối 1-8: Ukraine để lọt hầu hết loạt tên lửa đạn đạo từ Nga

(GLO)- Ukraine để lọt hầu hết loạt tên lửa đạn đạo từ Nga; Iran cảnh báo các quốc gia hỗ trợ Mỹ; Houthi phủ nhận kế hoạch thu phí ở biển Đỏ; Cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta đẩy EU vào rạn nứt mới... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 1-8.

Ukraine để lọt hầu hết loạt tên lửa đạn đạo từ Nga

Theo Không quân Ukraine, đêm 31-7, rạng sáng 1-8, Nga đã tấn công Ukraine bằng 35 tên lửa và 185 máy bay không người lái (UAV).

Hệ thống phòng không Ukraine chỉ chặn được một trong số 27 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 phóng từ các khu vực thuộc vùng Bryansk và Kursk của Nga vào Ukraine và chặn 154 UAV.

Nga không kích thủ đô Kiev của Ukraine. Ảnh: Reuters

Mục tiêu chính của cuộc tấn công là khu vực Kiev. Các khu vực Dnipropetrovsk, Sumy, Kharkov và Poltava cũng bị nhắm tới. Cuộc tấn công khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, sở dĩ phòng không Ukraine để lọt gần như toàn bộ tên lửa đạn đạo vì thiếu hụt các tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ chế tạo. Ông kêu gọi các đối tác hỗ trợ Ukraine bổ sung kho tên lửa.

Khói bốc lên sau các đợt không kích nhằm vào Kiev và khu vực lân cận rạng sáng 1-8. Ảnh chụp màn hình: Telegram

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã thực hiện một đợt tấn công phối hợp quy mô lớn trong đêm, sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ trên bộ, trên biển cùng các thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa. Các mục tiêu bị tấn công gồm doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp quốc phòng và các trung tâm hậu cần tại Kiev cùng vùng phụ cận, vốn tham gia vào quá trình sản xuất, lưu trữ và vận chuyển nhiều loại tên lửa, UAV, hệ thống radar và thiết bị tác chiến điện tử.

Iran cảnh báo các quốc gia hỗ trợ Mỹ

Ngày 1-8, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran Ali Abdollahi đã đưa ra cảnh báo cứng rắn với các quốc gia Trung Đông có động thái hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột.

"Bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ nước Mỹ, quốc gia gây hấn và phạm tội, sẽ bị thiêu đốt trong ngọn lửa xung đột. Các hành vi của Washington đang đẩy khu vực tiến gần hơn tới một cuộc xung đột quy mô lớn", Thiếu tướng Abdollahi cho biết.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya Thiếu tướng Ali Abdollahi. Ảnh: Merh

Chỉ huy Iran cũng nhận định rằng Washington đang sử dụng nền kinh tế, cơ sở hạ tầng trọng yếu và các nguồn lực chiến lược của các nước Vùng Vịnh như một "lá chắn phòng thủ" cho lực lượng quân sự của Mỹ, đồng thời củng cố năng lực quân sự và an ninh của Israel.

Ông Abdollahi cũng kêu gọi cộng đồng Hồi giáo trong khu vực cần theo dõi chặt chẽ các động thái của Mỹ, có tầm nhìn dài hạn và xem xét lại một cách căn bản quan hệ hợp tác an ninh với Washington.

Cùng ngày 1-8, Đại sứ quán Mỹ tại Jordan đã phát đi cảnh báo an ninh, kêu gọi công dân Mỹ tại Trung Đông nâng cao cảnh giác trong bối cảnh tình hình khu vực được đánh giá là "diễn biến nhanh và khó lường".

Houthi phủ nhận kế hoạch thu phí ở biển Đỏ

Lực lượng Houthi tại Yemen vừa bác bỏ thông tin rằng nhóm này đang lên kế hoạch thu phí các tàu thuyền đi qua biển Đỏ và eo biển chiến lược.

Trung tâm Điều phối Hoạt động Nhân đạo (HOCC), cơ quan do Houthi điều hành và phụ trách điều phối hoạt động tàu thuyền qua eo biển Bab al-Mandeb, ngày -8 khẳng định cơ chế "dịch vụ quá cảnh an toàn" của họ mang tính tự nguyện và không thu bất kỳ khoản phí nào.

Ngư dân Yemen đang hoạt động gần một tàu thương mại tại eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Ảnh: AP

HOCC nhấn mạnh bất kỳ bên nào yêu cầu tàu thuyền trả tiền để được đi qua đều không đại diện cho Yemen hoặc HOCC, đồng thời khuyến cáo các công ty vận tải không chia sẻ thông tin hay thực hiện thanh toán cho những tổ chức khác.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Reuters dẫn các nguồn tin khu vực cho biết Houthi đang cân nhắc áp phí đối với tàu đi qua eo biển Bab al-Mandeb, một tuần sau khi lực lượng này tuyên bố phong tỏa trên biển đối với Ả rập Xê út.

Cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta đẩy EU vào rạn nứt mới

Làn sóng hàng chục nghìn người di cư tràn vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, không chỉ tạo áp lực lớn đối với Madrid mà còn làm bộc lộ những bất đồng sâu sắc trong Liên minh châu Âu (EU) về chính sách nhập cư, kéo theo hàng loạt phản ứng cứng rắn từ nhiều quốc gia thành viên.

Người di cư vượt biên từ Maroc vào thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha hôm 30-7. Ảnh: AP

Chính phủ Italy ngày 31-7 đã quyết định tạm đình chỉ việc áp dụng Hiệp ước Schengen về tự do đi lại đối với Tây Ban Nha trong thời hạn 1 tháng, đồng thời đóng các tuyến hàng hải và hàng không giữa hai nước do lo ngại nguy cơ mất an ninh từ cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta.

Động thái của Rome ngay lập tức vấp phải phản ứng từ Madrid.

Cuộc khủng hoảng tại Ceuta nhanh chóng trở thành phép thử đối với sự đoàn kết của EU. Phần Lan, Hà Lan, Đan Mạch, CH Séc và Thụy Điển đều bày tỏ ủng hộ lập trường cứng rắn của Italy. Đức cũng kêu gọi Maroc nhanh chóng tiếp nhận trở lại người di cư. Ở chiều ngược lại, Ủy ban châu Âu (EC) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khẳng định các quy định đặc biệt của Hiệp ước Schengen đối với hai vùng lãnh thổ hải ngoại là Ceuta và Melilla vẫn có hiệu lực, đồng thời bày tỏ đoàn kết với Tây Ban Nha trong nỗ lực kiểm soát dòng người di cư.

Tại Tây Ban Nha, hàng trăm người đã biểu tình trước Đại sứ quán Maroc ở Madrid để phản đối điều họ gọi là "làn sóng xâm nhập" của người di cư.