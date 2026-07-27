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Thế giới

Bị không kích dữ dội, Ukraine tìm kiếm hệ thống phòng thủ tên lửa mới

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo euro news, Reuters, Kiev Independence)

(GLO)- Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Nga ngày càng gia tăng, Ukraine đang đẩy nhanh kế hoạch phối hợp với các đối tác châu Âu phát triển một hệ thống phòng thủ chống tên lửa mới nhằm tăng cường năng lực bảo vệ không phận.

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Nga và Ukraine liên tục tiến hành các cuộc phản công lẫn nhau. Ảnh tư liệu: Sputnik

Ngày 27-7, Ukraine tiếp tục hứng chịu các đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) từ Nga, khiến nhiều dân thường thương vong tại nhiều địa phương.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky từng cảnh báo các cuộc tấn công của Nga có thể gia tăng trong khoảng thời gian cuối tuần.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, chỉ trong tuần qua, Nga đã sử dụng gần 1.700 UAV, hơn 1.630 bom dẫn đường và trên 50 tên lửa đạn đạo nhằm vào lãnh thổ nước này.

Số liệu của chính phủ Ukraine cho thấy tháng này ghi nhận số thương vong dân thường cao nhất trong hơn bốn năm xung đột. Ít nhất 377 người đã thiệt mạng và hơn 2.100 người bị thương do các cuộc tấn công của Nga, trở thành tháng có số thương vong dân sự lớn nhất kể từ tháng 4-2022.

Để đối phó với các đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo ngày càng gia tăng, Ukraine đang thúc đẩy dự án phát triển hệ thống phòng thủ chống tên lửa mang tên Freyja, với sự tham gia của nhiều quốc gia châu Âu.

Ông Davyd Aloian, Phó Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, cho biết mục tiêu là hoàn thiện nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống trong nửa đầu năm tới.

Dự án vừa được chính thức khởi động tại Hội nghị ở Paris, với sự tham dự của lãnh đạo 10 quốc gia châu Âu cùng nhiều doanh nghiệp quốc phòng.

Theo kế hoạch, Ukraine sẽ cung cấp bệ phóng và tên lửa đánh chặn, trong khi các đối tác châu Âu hỗ trợ công nghệ như radar, cảm biến cùng các giải pháp dẫn đường và điều khiển.

Dự án có sự tham gia của nhiều tập đoàn quốc phòng lớn như Eurosam, Leonardo, Thales và Saab, cùng doanh nghiệp Fire Point của Ukraine và hãng Hensoldt của Đức.

Giới chức Ukraine kỳ vọng Freyja sẽ trở thành giải pháp phòng thủ tên lửa có chi phí thấp hơn so với hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, đồng thời được thiết kế theo kiến trúc mở để các quốc gia có thể tích hợp nhiều loại radar và thiết bị do các nhà sản xuất khác nhau cung cấp. Kiev cũng đang xem xét thành lập một cơ chế tài chính riêng nhằm bảo đảm nguồn lực lâu dài và đẩy nhanh quá trình triển khai dự án.

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