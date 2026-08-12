Khoảng 67 triệu thanh niên trên thế giới không có việc làm

(GLO)- Ngày 11-8, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thuộc Liên hợp quốc cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên toàn cầu đã tăng trong năm 2025, trong đó mức tăng mạnh được ghi nhận tại các quốc gia có thu nhập cao, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi thị trường việc làm.

Theo Báo cáo xu hướng việc làm toàn cầu của thanh niên năm 2026, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm 15-24 tuổi tăng từ 12,3% năm 2024 lên 12,4% năm 2025, tương đương khoảng 67 triệu thanh niên không có việc làm. Tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học và không tham gia đào tạo (NEET) cũng tăng lên 20%, ảnh hưởng tới hơn 257 triệu thanh niên.

Người lao động đăng ký tìm việc tại hội chợ việc làm ở Sunrise, bang Florida (Mỹ) ngày 26-6-2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cao nhất được ghi nhận tại các quốc gia Arab với 26,2% và Bắc Phi với 22,6%. ILO dự báo tỷ lệ này sẽ gần như đi ngang, ở mức khoảng 12,3% trong năm 2026 và 2027.

ILO nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, tốc độ tạo việc làm suy giảm, cùng với căng thẳng địa chính trị và những thay đổi công nghệ diễn ra nhanh chóng đang khiến quá trình chuyển tiếp từ trường học sang việc làm ổn định trở nên khó khăn hơn đối với nhiều người trẻ.

Đáng chú ý, tâm lý lo ngại về tác động của AI đối với việc làm cũng gia tăng. Tuy nhiên, Sukti Dasgupta, Giám đốc phụ trách việc làm, kỹ năng và doanh nghiệp bền vững của ILO, cho rằng còn quá sớm để khẳng định AI là nguyên nhân trực tiếp khiến thất nghiệp trong thanh niên gia tăng, dù sự trùng hợp giữa hai xu hướng này là rõ rệt và cần được nghiên cứu thêm.

Theo ILO, những công việc từng là điểm khởi đầu phổ biến của người trẻ như hành chính-văn phòng, bán hàng và sản xuất đang giảm dần. Tổng Giám đốc ILO Gilbert Houngbo cảnh báo: Nếu thanh niên không được tiếp cận các việc làm có chất lượng, các quốc gia có nguy cơ mất đi nguồn nhân lực, năng suất và sự gắn kết xã hội.