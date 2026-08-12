Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Khoảng 67 triệu thanh niên trên thế giới không có việc làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
P.V (Theo Vietnam+, Dân Trí)

(GLO)- Ngày 11-8, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thuộc Liên hợp quốc cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên toàn cầu đã tăng trong năm 2025, trong đó mức tăng mạnh được ghi nhận tại các quốc gia có thu nhập cao, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi thị trường việc làm.

Theo Báo cáo xu hướng việc làm toàn cầu của thanh niên năm 2026, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm 15-24 tuổi tăng từ 12,3% năm 2024 lên 12,4% năm 2025, tương đương khoảng 67 triệu thanh niên không có việc làm. Tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học và không tham gia đào tạo (NEET) cũng tăng lên 20%, ảnh hưởng tới hơn 257 triệu thanh niên.

nguoi-lao-dong-dang-ky-tim-viec-tai-hoi-cho-viec-lam-o-sunrise-bang-florida-my-ngay-2662024-anh-getty-imagesttxvn.jpg
Người lao động đăng ký tìm việc tại hội chợ việc làm ở Sunrise, bang Florida (Mỹ) ngày 26-6-2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cao nhất được ghi nhận tại các quốc gia Arab với 26,2% và Bắc Phi với 22,6%. ILO dự báo tỷ lệ này sẽ gần như đi ngang, ở mức khoảng 12,3% trong năm 2026 và 2027.

ILO nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, tốc độ tạo việc làm suy giảm, cùng với căng thẳng địa chính trị và những thay đổi công nghệ diễn ra nhanh chóng đang khiến quá trình chuyển tiếp từ trường học sang việc làm ổn định trở nên khó khăn hơn đối với nhiều người trẻ.

Đáng chú ý, tâm lý lo ngại về tác động của AI đối với việc làm cũng gia tăng. Tuy nhiên, Sukti Dasgupta, Giám đốc phụ trách việc làm, kỹ năng và doanh nghiệp bền vững của ILO, cho rằng còn quá sớm để khẳng định AI là nguyên nhân trực tiếp khiến thất nghiệp trong thanh niên gia tăng, dù sự trùng hợp giữa hai xu hướng này là rõ rệt và cần được nghiên cứu thêm.

Theo ILO, những công việc từng là điểm khởi đầu phổ biến của người trẻ như hành chính-văn phòng, bán hàng và sản xuất đang giảm dần. Tổng Giám đốc ILO Gilbert Houngbo cảnh báo: Nếu thanh niên không được tiếp cận các việc làm có chất lượng, các quốc gia có nguy cơ mất đi nguồn nhân lực, năng suất và sự gắn kết xã hội.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Visa du lịch Mỹ. Ảnh: Istock

Hơn 175.000 visa bị thu hồi, Mỹ siết quy trình kiểm tra ra sao?

Thế giới

(GLO)- Ngày 10-8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cơ quan này đã thu hồi hơn 175.000 visa của công dân nước ngoài kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ 2. Con số này cho thấy, không chỉ người đang xin visa mà cả những người đã nhập cảnh cũng bị chính phủ Mỹ kiểm tra, rà soát gắt gao.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường toà nhà bị sập do động đất tại thành phố Manizales, Colombia ngày 10-8-026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vì sao Colombia thường xuyên hứng chịu động đất?

Thế giới

(GLO)- Trận động đất độ lớn 7,4 ngày 10-8 tại Colombia khiến ít nhất 132 người thiệt mạng và hơn 570 người bị thương, nhiều tòa nhà đổ sập và hoạt động hàng không bị gián đoạn. Vị trí địa lý đặc biệt là một trong những nguyên nhân khiến quốc gia này thường xuyên phải đối mặt với động đất.

Cựu Tư lệnh IRGC ngồi "ghế nóng" tại Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran

Tin thế giới sáng 10-8: Cựu Tư lệnh IRGC ngồi "ghế nóng" tại Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran

Thế giới

(GLO)- Cựu Tư lệnh IRGC ngồi "ghế nóng" tại Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran; Cảng Odessa hư hại sau khi hứng loạt tên lửa đạn đạo, siêu thanh Nga; Hàn Quốc bắt đầu chiến dịch cao điểm truy quét tội phạm có tổ chức... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-8.

Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen.

Houthi mở đợt tập kích lớn nhất nhiều năm nhằm vào quân đội Yemen

Thế giới

(GLO)- Lực lượng Houthi ngày 6-8 tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công các vị trí quân sự của lực lượng quân đội chính phủ Yemen được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn. Chính quyền Yemen đánh giá đây là vụ tập kích là nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022.

Tin thế giới tối 6-8: Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc

Tin thế giới tối 6-8: Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc

Thế giới

(GLO)- Bản tin thế giới tối 6-8 có các thông tin sau: Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc; Hàn Quốc, Nhật Bản nói Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển phía Đông; Việc liên lạc với Lãnh tụ tối cao rất khó khăn...

null