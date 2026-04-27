Quý I/2026, cả nước có hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp

(GLO)- Theo bản tin thị trường lao động quý I/2026 của Bộ Nội vụ vừa công bố, cả nước ghi nhận khoảng 1,06 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp. So với cùng kỳ năm trước, con số này tăng thêm 21.800 người.

Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tại khu vực thành thị là 2,46%, tăng nhẹ so với cả quý IV và cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên vẫn giữ ở mức khá cao với 8,86%.

Số người thiếu việc làm là 786.700 người, chiếm 1,68%. Nhóm thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo khoảng 1,6 triệu người, tương đương 11,4% tổng số thanh niên.

Tư vấn việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động cho thanh niên. Ảnh: M.T

Ngoài ra, nhiều chỉ số đáng chú ý về việc làm, thu nhập và xu hướng tuyển dụng trong quý I/2026 cũng được Bộ Nội vụ công bố.

Cụ thể, lực lượng lao động cả nước đạt 53,6 triệu người, tăng gần 688.000 người so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đạt 68,3%, trong đó nam giới là 74,5% và nữ giới là 62,3%.

Số người có việc làm đạt 52,5 triệu người, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ mới chỉ đạt 29,6%.

Thu nhập bình quân của người lao động trong quý I đạt 9 triệu đồng/tháng, tăng 705.700 đồng (tương đương 8,5%) so với quý I/2025. Lao động làm công hưởng lương đạt 10 triệu đồng/tháng, tăng 622.000 đồng (6,6%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong quý I, cả nước có hơn 123.000 người nộp hồ sơ đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp, trong đó hơn 120.000 người đã có quyết định hưởng trợ cấp.

Các nhóm ngành ghi nhận số lượng người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp lớn nhất bao gồm: công nghiệp chế biến - chế tạo, nông - lâm nghiệp và thủy sản, xây dựng và bán buôn - bán lẻ.