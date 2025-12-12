Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Lao động - Việc làm

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai: 231 công ty, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động tại ngày hội việc làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 12-12, tại phường Pleiku, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức ngày hội việc làm với chủ đề “Cung ứng nhân lực phục vụ Tết Nguyên đán”. Sự kiện thu hút trên 300 người lao động tham gia, trong đó có 120 người thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

quang-canh-ngay-hoi-viec-lam.jpg
Quang cảnh ngày hội việc làm. Ảnh: Minh Chí

Tham gia ngày hội có 231 công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, gồm 31 doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp và 200 doanh nghiệp ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tư vấn, giới thiệu; với nhu cầu tuyển dụng hơn 4.000 lao động.

Các ngành nghề tuyển dụng khá đa dạng như: may mặc, xây dựng, kỹ thuật cơ khí, công nghệ thông tin, chăm sóc khách hàng, nông nghiệp công nghệ cao...

lao-dong-tim-hieu-thong-tin-tai-cac-gian-hang-tu-van-cua-doanh-nghiep-tuyen-dung.jpg
Lao động tìm hiểu thông tin tại gian hàng tư vấn của doanh nghiệp tuyển dụng. Ảnh: Minh Chí

Tại sự kiện, một số đơn vị cũng tuyển lao động làm việc tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và du học sinh tại Đức với chỉ tiêu 1.500 người.

Lao động khi học tập và làm việc tại thị trường nước ngoài sẽ được hưởng mức lương từ 20-60 triệu đồng/tháng, với các công việc như: công nhân tại các nhà máy, lao động nông nghiệp, điều dưỡng viên chăm sóc người già...

Các cơ sở đào tạo nghề dịp này cũng có nhu cầu tuyển sinh hơn 300 chỉ tiêu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Công đoàn tặng 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay miễn phí đưa người lao động về quê đón Tết Bính Ngọ 2026

Công đoàn tặng 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay miễn phí đưa người lao động về quê đón Tết Bính Ngọ 2026

Lao động - Việc làm

(GLO)- Tổng Liên đoàn sẽ trao tặng 2.000 vé tàu khứ hồi và 500 vé máy bay một chiều miễn phí, cùng hàng nghìn suất quà bằng tiền mặt trị giá 300.000 đồng, giúp người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn được trở về sum họp cùng gia đình trong dịp Tết.

Hàng nghìn cơ hội việc làm chờ người lao động

Sôi động mùa tuyển dụng lao động cuối năm

Lao động - Việc làm

(GLO)- Những ngày này, trên các tuyến đường dẫn vào các khu công nghiệp của tỉnh dễ dàng bắt gặp bảng thông báo “Tuyển gấp công nhân”, “Tuyển dụng cuối năm, lương thưởng hấp dẫn”… Không khí tuyển dụng cuối năm đang dần trở nên sôi động cùng hàng ngàn cơ hội việc làm đang đón đợi người lao động.

Gia Lai có 2 sáng kiến tiêu biểu tham gia triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình”

Gia Lai có 2 sáng kiến tiêu biểu tham gia triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình”

Xã hội

(GLO)- Ngày 15-8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), gian hàng của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai đã góp mặt tại triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình” với 2 thiết bị đào tạo tự làm tiêu biểu, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu và khách tham quan.

null