Gia Lai: 231 công ty, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động tại ngày hội việc làm

(GLO)- Sáng 12-12, tại phường Pleiku, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức ngày hội việc làm với chủ đề “Cung ứng nhân lực phục vụ Tết Nguyên đán”. Sự kiện thu hút trên 300 người lao động tham gia, trong đó có 120 người thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quang cảnh ngày hội việc làm. Ảnh: Minh Chí

Tham gia ngày hội có 231 công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, gồm 31 doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp và 200 doanh nghiệp ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tư vấn, giới thiệu; với nhu cầu tuyển dụng hơn 4.000 lao động.

Các ngành nghề tuyển dụng khá đa dạng như: may mặc, xây dựng, kỹ thuật cơ khí, công nghệ thông tin, chăm sóc khách hàng, nông nghiệp công nghệ cao...

Lao động tìm hiểu thông tin tại gian hàng tư vấn của doanh nghiệp tuyển dụng. Ảnh: Minh Chí

Tại sự kiện, một số đơn vị cũng tuyển lao động làm việc tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và du học sinh tại Đức với chỉ tiêu 1.500 người.

Lao động khi học tập và làm việc tại thị trường nước ngoài sẽ được hưởng mức lương từ 20-60 triệu đồng/tháng, với các công việc như: công nhân tại các nhà máy, lao động nông nghiệp, điều dưỡng viên chăm sóc người già...

Các cơ sở đào tạo nghề dịp này cũng có nhu cầu tuyển sinh hơn 300 chỉ tiêu.