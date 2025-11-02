Gia Lai nâng cao năng lực phòng ngừa tai nạn thương tích ở trẻ em

(GLO)- B ác sĩ Trình Công Tuấn-Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, trong 9 tháng năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 27.349 ca tai nạn thương tích (TNTT), trong đó có 4.499 ca (có 88 ca tử vong) ở độ tuổi từ 0 đến 14 tuổi.

Theo bác sĩ Tuấn, TNTT đang là một trong những vấn đề cấp bách về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu, cũng như các nước đang phát triển. Việt Nam đang đối mặt với tình trạng TNTT có xu hướng gia tăng. Ở Việt Nam, số ca tử vong do TNTT cao gấp 3 lần so với số ca tử vong do các bệnh truyền nhiễm và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em.

“Tại tỉnh Gia Lai (cũ), trong năm 2024, có hơn 11.300 trường hợp TNTT. 9 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh (bao gồm Gia Lai và Bình Định cũ) ghi nhận 27.349 ca TNTT, trong đó có 436 ca tử vong. Các trường hợp tử vong chủ yếu liên quan đến tai nạn giao thông, súc vật cắn, ngộ độc, bạo lực và tai nạn lao động. TNTT không những gây ra tổn thất về sinh mạng mà còn để lại gánh nặng cho xã hội trong việc chăm lo cho những người tàn tật, mất sức lao động”-Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhấn mạnh.

Gần 200 lãnh đạo, cán bộ quản lý y tế các trường Tiểu học, THCS và liên cấp ở phía Tây tỉnh Gia Lai tham gia tập huấn nâng cao năng lực phòng-chống TNTT trẻ em. Ảnh: Như Nguyện

Nhằm phòng-chống TNTT nhất là đối với trẻ em, trong tháng 10 và tháng 11-2025, tại phường Pleiku, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức 5 lớp tập huấn nâng cao năng lực về phòng-chống TNTT trẻ em cho đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý y tế các trường Tiểu học, THCS và liên cấp ở phía Tây tỉnh.

“Qua tập huấn, chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ trường học sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, có biện pháp chủ động phòng ngừa hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ em”-ông Tuấn cho hay.

Tham gia tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về TNTT; phòng-chống các tai nạn: đuối nước, tai nạn giao thông đường bộ, ngộ độc, động vật cắn, té ngã, bỏng… Nguyên tắc xử lý cấp cứu ban đầu như: hồi sinh tim phổi, cấp cứu điện giật, sét đánh; sơ cứu nạn nhân bị đuối nước, xử lý dị vật đường thở, chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, cầm máu vết thương, sai khớp…, vận chuyển nạn nhân an toàn. Ngoài lý thuyết, học viên sẽ có nhiều thời gian thực hành xử lý cấp cứu…

Bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn học viên thực hành hồi sinh tim phổi. Ảnh: Như Nguyện

Tham gia tập huấn trong hai ngày 30 và 31-10, cô Nguyễn Thị Hồng Mến- Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Kbang (xã Kbang) chia sẻ: Nhà trường luôn được quan tâm phòng-chống TNTT, đảm bảo an toàn cho học sinh. Lớp tập huấn nâng cao năng lực về phòng- chống TNTT trẻ em rất thiết thực, bổ ích, giúp chúng tôi có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong phòng-chống TNTT cũng như chăm sóc, cấp cứu kịp thời khi có TNTT xảy ra trong trường học.

“Điều thuận lợi là trường đã có nhân viên y tế trường học. Tuy nhiên, hiện nhà trường còn gặp nhiều khó khăn như trang thiết bị của phòng y tế còn thiếu, chưa đáp ứng được công tác chăm sóc sức khỏe học sinh”-cô Mến nói.

Ngoài tham gia các lớp tập huấn, các trường học còn chủ động phối hợp với các đơn vị y tế tổ chức tập huấn tại trường cho giáo viên và học sinh. Ngày 27-10 vừa qua, gần 800 giáo viên và học sinh Trường TH và THCS Bùi Thị Xuân (phường Thống Nhất) đã có những giờ học sống động, bổ ích tại lớp tập huấn “Sơ cấp cứu và phòng-chống tai nạn thương tích”. Lớp tập huấn do nhà trường phối hợp với Bệnh viện Hùng vương Gia Lai tổ chức.

Các học sinh, giáo viên Trường TH và THCS Bùi Thị Xuân tham gia tập huấn phòng-chống TNTT. Ảnh: Như Nguyện

Thầy Nguyễn Quang Bình-Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay: Năm học 2025-2026, Trường TH và THCS Bùi Thị Xuân có gần 1.400 học sinh. TNTT có thể xảy ra bất ngờ trong học tập, lao động, vui chơi hay sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, Ban Giám hiệu nhà trường đã chủ động phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu và phòng-chống TNTT trong trường học, qua đó góp phần đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Tham gia tập huấn, học sinh và giáo viên được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Hùng vương Gia Lai truyền đạt các chuyên đề: Nhận biết và xử lý tình huống sơ cấp cứu ban đầu (ngất xỉu, chảy máu, bong gân, bỏng, điện giật, đuối nước…); phòng tránh TNTT trong học đường và kỹ năng băng bó vết thương, vệ sinh cá nhân, bảo vệ sức khỏe. Ngoài phần lý thuyết, học sinh, giáo viên được y, bác sĩ hướng dẫn thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu đúng cách và tham gia trò chơi kiến thức y tế-sơ cứu, nêu các câu hỏi xung quanh vấn đề phòng-chống TNTT để y, bác sĩ giải đáp cụ thể.

“Nhà trường mong muốn qua lớp tập huấn này sẽ góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành của giáo viên, học sinh trong việc xử lý kịp thời các tình huống rủi ro có thể xảy ra; qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện, đúng theo định hướng của ngành Giáo dục và Đào tạo cũng như phong trào Trường học an toàn-học sinh tích cực”-thầy Bình nhấn mạnh.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Hùng vương Gia Lai hướng dẫn học sinh và giáo viên Trường TH và THCS Bùi Thị Xuân thực hành kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu. Ảnh: Như Nguyện

Nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe học sinh ngày một tốt hơn, trước đó, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cũng phối hợp với nhiều trường học tổ chức các lớp tập huấn tương tự. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với các trường khám sàng lọc, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại trường học.

Ông Nguyễn Thi-Phó Tổng giám đốc thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thông tin: Vấn đề sơ cấp cứu ban đầu rất quan trọng vì trong nhiều tình huống tai nạn nghiêm trọng việc sơ cấp cứu ban đầu đúng cách sẽ quyết định sự sống còn của nạn nhân trong "thời gian vàng" từ những phút đầu tiên sau tai nạn, giúp hạn chế tổn thương và biến chứng, tăng khả năng phục hồi và mang lại tâm lý an tâm cho mọi người. Chúng tôi mong muốn qua tập huấn giúp cho học sinh và giáo viên có thêm kiến thức, kỹ năng ứng phó kịp thời và phòng-chống các TNTT hiệu quả, góp phần xây dựng trường học an toàn, thân thiện.