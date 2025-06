Gia Lai: 351 trẻ tử vong do tai nạn thương tích trong 5 năm qua

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, từ năm 2021 đến 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 2.945 vụ tai nạn thương tích ở trẻ; trong đó, có 351 trẻ tử vong, nhiều nhất là tử vong do đuối nước với 254 trường hợp.

Riêng 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 252 vụ tai nạn thương tích ở trẻ khiến 22 trẻ tử vong; trong đó tử vong do đuối nước là 16 trường hợp. So với cùng kỳ các năm trước, số vụ tai nạn thương tích giảm do các Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh đã tích cực chỉ đạo và thực hiện các giải pháp để nhằm hạn chế trẻ em bị tai nạn, thương tích đặc biệt là đuối nước và tai nạn giao thông.

Việc chơi đùa ở khu vực ao hồ, sông nước gây nhiều nguy hiểm đối với trẻ. Ảnh: Như Nguyện

Theo thống kê, nguyên nhân các vụ tai nạn thương tích xảy ra do phần nhiều trẻ thiếu hụt kỹ năng tự bảo vệ bản thân và kỹ năng thoát hiểm. Trong đó, phần lớn trẻ em trên địa bàn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn không biết bơi và chưa được trang bị đầy đủ các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, cho tới nay môn bơi lội vẫn chưa chính thức được đưa vào giảng dạy ở trường học; trẻ thiếu kiến thức, kỹ năng sử dụng phương tiện, đồ dùng hoặc xử lý tình huống khi tham gia giao thông và các tình huống xảy ra trong cuộc sống.

Ngoài ra, môi trường sống từ gia đình đến cộng đồng ở một số địa phương chưa an toàn cho trẻ em. Một số ao, hồ, đập, hố đào tự tạo… chưa làm rào chắn hoặc làm chưa đảm bảo yêu cầu; nhiều cơ sở trường học nằm trên các trục quốc lộ có nhiều phương tiện tham gia giao thông. Thiếu khu vui chơi, sân chơi cho trẻ em ở cộng đồng nhất là ở vùng sâu, vùng xa và khu vực nông thôn

Bên cạnh đó, một bộ phận cha mẹ, người chăm sóc trẻ thiếu sự quan tâm nhắc nhở, giám sát với con em mình; trẻ thiếu hiểu biết về pháp luật; sự lơ là, bao che của cha mẹ, giao xe cho con tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện; bất cẩn và ý thức tham gia giao thông kém của một số chủ phương tiện là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm cho trẻ em.