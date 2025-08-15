Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Vụ xe đầu kéo bốc cháy trên đèo Mang Yang: Tài xế xe tải đã ổn định sức khỏe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 15-8, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cho biết: Anh N.N.T. (SN 2000, trú tại xã Ayun, tỉnh Gia Lai)-tài xế xe tải bị đa chấn thương trong vụ “Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội sau va chạm trên đèo Mang Yang” đã ổn định sức khỏe.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 14-8, tại Km 110+400 Quốc lộ 19, đoạn qua đèo Mang Yang (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô đầu kéo BKS 15H-062.08 kéo theo sơmi rơmooc BKS 15R-055.02 chở sầu riêng, do anh Vũ Hoài Thương (SN 1993, trú tại TP. Cần Thơ) điều khiển với xe tải BKS 81C-284.36 do anh N.N.T. (SN 2000, trú tại xã Ayun, tỉnh Gia Lai) chở mì, lưu thông cùng chiều.

z6908742984863-7c39d139dc37f9cbd55b5a762332227b.jpg
Nhân viên y tế chăm sóc vết thương cho anh N.N.T. Ảnh: CTV

Vụ va chạm khiến ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội ở phần đầu, còn anh N.N.T bị nhiều chấn thương được sơ cứu ban đầu tại trạm y tế địa phương và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai để cấp cứu.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có nhiều vết thương vùng mặt, cánh, cẳng, cổ tay trái; đứt gân duỗi cổ tay trụ trái và gãy xương bả vai trái.

Trước tình trạng chấn thương phức tạp, ê kíp phẫu thuật đã tiến hành mổ cấp cứu, cắt lọc vết thương và nối gân. Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ và đã thành công.

Hiện bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chuẩn bị kỹ càng, đón con chào đời

Chuẩn bị kỹ càng, đón con chào đời

Đời sống

(GLO)-Tham gia lớp tìm hiểu kiến thức, học cách chăm sóc mẹ và bé… người trẻ ngày càng chú trọng chuẩn bị từ sớm cho hành trình làm cha mẹ. Sự chuẩn bị kỹ càng ấy không chỉ giúp họ yên tâm khi mang thai mà còn vững vàng, tích cực hơn trong từng bước đón con chào đời.

Gia Lai: Lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật cắt thanh quản toàn phần điều trị ung thư giai đoạn sớm

Gia Lai: Lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật cắt thanh quản toàn phần điều trị ung thư giai đoạn sớm

Tin tức

(GLO)-Theo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Bệnh viện vừa đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư khi thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần kèm nạo vét hạch cổ hai bên cho một bệnh nhân ung thư thanh quản giai đoạn sớm.

null