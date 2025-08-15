Vụ xe đầu kéo bốc cháy trên đèo Mang Yang: Tài xế xe tải đã ổn định sức khỏe

(GLO)- Sáng 15-8, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cho biết: Anh N.N.T. (SN 2000, trú tại xã Ayun, tỉnh Gia Lai)-tài xế xe tải bị đa chấn thương trong vụ “Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội sau va chạm trên đèo Mang Yang” đã ổn định sức khỏe.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 14-8, tại Km 110+400 Quốc lộ 19, đoạn qua đèo Mang Yang (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô đầu kéo BKS 15H-062.08 kéo theo sơmi rơmooc BKS 15R-055.02 chở sầu riêng, do anh Vũ Hoài Thương (SN 1993, trú tại TP. Cần Thơ) điều khiển với xe tải BKS 81C-284.36 do anh N.N.T. (SN 2000, trú tại xã Ayun, tỉnh Gia Lai) chở mì, lưu thông cùng chiều.

Nhân viên y tế chăm sóc vết thương cho anh N.N.T. Ảnh: CTV

Vụ va chạm khiến ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội ở phần đầu, còn anh N.N.T bị nhiều chấn thương được sơ cứu ban đầu tại trạm y tế địa phương và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai để cấp cứu.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có nhiều vết thương vùng mặt, cánh, cẳng, cổ tay trái; đứt gân duỗi cổ tay trụ trái và gãy xương bả vai trái.

Trước tình trạng chấn thương phức tạp, ê kíp phẫu thuật đã tiến hành mổ cấp cứu, cắt lọc vết thương và nối gân. Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ và đã thành công.

Hiện bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.