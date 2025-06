Gia Lai: Tăng cường trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm trong công tác phòng-chống đuối nước trẻ em

(GLO)- Nhằm thực hiện Công văn số 3223/BYT-BMTE của Bộ Y tế, ngày 30-5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 1476/UBND-KGVX giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong đảm bảo môi trường sống an toàn, phòng-chống tai nạn, thương tích và phòng-chống đuối nước cho trẻ em.

Tại Công văn, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao tại văn bản của Bộ Y tế; tiếp tục tăng cường chỉ đạo, công tác truyền thông, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp về phòng-chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung, đặc biệt là phòng-chống đuối nước trẻ em, bảo đảm môi trường sống an toàn, phòng ngừa, kiểm soát, giảm tình trạng tai nạn và đuối nước trẻ em tại địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề, liên ngành và tự rà soát việc thực hiện công tác phòng-chống đuối nước trẻ em. Ảnh: P.V

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề, liên ngành và tự rà soát việc thực hiện công tác phòng-chống đuối nước trẻ em; gắn việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan đơn vị trong xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm về phòng-chống đuối nước trẻ em và vụ việc trẻ em tử vong do đuối nước.

Thực hiện lồng ghép công tác phòng-chống tai nạn thương tích, tai nạn cháy, nổ, tai nạn giao thông, đuối nước trẻ em vào hoạt động của ngành; triển khai các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên y tế thôn bản. Nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng cho trẻ em khi bị tai nạn thương tích, tai nạn cháy, nổ, tai nạn giao thông, đuối nước.

Rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí về cộng đồng an toàn theo quy định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn, phòng-chống tai nạn thương tích và tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng-chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng.

UBND tỉnh yêu cầu rà soát tiêu chí, xây dựng cộng đồng an toàn, phòng-chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Ảnh: P.V

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường công tác quản lý học sinh trong các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại; đặc biệt tổ chức tuyên truyền cho học sinh hiểu rõ và nhận thức đầy đủ về tai nạn thương tích, tai nạn cháy, nổ, tai nạn giao thông, tai nạn sông nước để chủ động phòng ngừa. Chỉ đạo các trường học, căn cứ đặc điểm cụ thể học sinh, điều kiện của nhà trường và thực tế địa phương, có kế hoạch lồng ghép tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ năng phòng-chống tai nạn thương tích, tai nạn cháy, nổ, tai nạn giao thông, đuối nước cho học sinh.

Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông; các điều kiện thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, nhằm giảm thiểu tai nạn cháy, nổ, tai nạn giao thông, tai nạn sông nước đối với trẻ em.

Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy bơi, phổ cập bơi cho trẻ em; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên bơi lặn, cứu đuối nước.

Các Sở, ban ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các quy định hiện hành phối hợp với Sở Y tế Triển khai các giải pháp, hoạt động phòng-chống đuối nước trẻ em tại địa phương trong dịp học sinh nghỉ hè, mùa mưa, bão, lũ.