Xây dựng phường Quy Nhơn theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc

MAI HOÀNG
(GLO)-Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh phường Quy Nhơn cần tiếp tục thực hiện khát vọng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc. 

1.jpg
Đại hội Đảng bộ phường Quy Nhơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. ẢNH: D.NHÂN

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quy Nhơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng 10-8, với sự tham dự của 200 đại biểu chính thức, đại diện cho 6.746 đảng viên của 131 tổ chức đảng trực thuộc.

Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Thạch-Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Tổ biên tập văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Nguyễn Ngọc Dũng-Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 2, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo TP Quy Nhơn qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng…

2.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự Đại hội. ẢNH: D.NHÂN

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sau khi thành lập phường Quy Nhơn trên cơ sở sáp nhập 4 phường Hải Cảng, Thị Nại, Trần Phú, Đống Đa.

Đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng Quy Nhơn trở thành phường văn minh, hiện đại, hạnh phúc và là trung tâm dịch vụ, du lịch của tỉnh.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới bao gồm: Tốc độ tăng giá trị sản phẩm trên địa bàn từ 11,5-12%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2030 đẩy mạnh công nghiệp và xây dựng chiếm 52,65%; dịch vụ chiếm 43,51%; nông, lâm, thủy sản còn 3,84%...

3.jpg
Đại biểu tham gia thảo luận về công tác tạo nguồn phát triển đảng. Ảnh: M.H

Hằng năm, có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong cả giai đoạn từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên.

4.jpg
Đồng chí Rah Lan Chung nhấn mạnh phường Quy Nhơn cần tiếp tục thực hiện khát vọng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc. ẢNH: D.NHÂN

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Rah Lan Chung đánh giá cao, chúc mừng và biểu dương những kết quả tích cực đạt được của phường Quy Nhơn trong nhiệm kỳ 2020-2025, đã góp phần trực tiếp vào thành tựu chung của tỉnh và tạo nền tảng để địa phương tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, Đảng bộ và nhân dân phường Quy Nhơn cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của mình trong tổng thể phát triển chung của tỉnh.

“Được xác định là địa bàn trọng điểm khu vực, có vị trí chiến lược trong vùng trung tâm đô thị của tỉnh, với tiềm năng lợi thế rất lớn về vị trí địa lý, giao thông, hạ tầng, kết nối liên vùng... phường Quy Nhơn cần tiếp tục vươn mình phát triển mạnh mẽ hơn nữa”, đồng chí Rah Lan Chung nhấn mạnh.

Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Phường tập trung xây dựng định hướng rõ ràng, sắc nét hơn nữa trong việc cụ thể hóa 4 nghị quyết “trụ cột” của Bộ Chính trị (Nghị quyết 57-NQ/TW về thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết 59-NQ/TW về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân) làm nền tảng, tạo động lực phát triển mạnh mẽ.

Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội. Chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của phường để tích hợp vào quy hoạch tỉnh làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Đặc biệt trong phát triển kinh tế, Quy Nhơn tập trung phát triển các trụ cột thương mại-dịch vụ-du lịch, kinh tế biển, kinh tế đêm…

Quan tâm toàn diện đến phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phấn đấu không còn hộ cận nghèo một cách thực chất, bền vững.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân…

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám đột phá…

5.jpg
Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai (thứ 9 từ phải sang) chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn, nhiệm kỳ 2025-2030. ẢNH: D.NHÂN

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng ủy phường Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí; đồng chí Nguyễn Hữu Khúc được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

