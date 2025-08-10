Đảng bộ xã Lơ Pang cần quan tâm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

(GLO)- Ngày 7 và 8-8, Đảng bộ xã Lơ Pang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Đảng bộ xã quan tâm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Cùng dự Đại hội có đồng chí Võ Thị Thu Hòa-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và hơn 150 đại biểu đại diện cho 676 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Xã Lơ Pang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã gồm: Lơ Pang, Kon Thụp và Đê Ar.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương với nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được triển khai đồng bộ. Lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh ngày càng được củng cố.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng đúng mức. Hệ thống chính trị được sắp xếp hợp lý, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền được củng cố, nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được xây dựng vững chắc.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh N.K

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Lơ Pang đặt mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ 2025-2030: tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm 9,3%; thu hút 5 dự án mới; đào tạo nghề lao động nông thôn cho 140 người; tỷ lệ giao quân hằng năm đạt 100%; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ.

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ xã Lơ Pang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, đề nghị Đảng bộ xã Lơ Pang tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội; tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp của địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lơ Pang nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Hoàng Thị Lan Anh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lơ Pang nhiệm kỳ 2025-2030.