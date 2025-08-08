Danh mục
Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bồng Sơn phấn đấu trở thành đô thị trung tâm tiểu vùng Ðông Bắc tỉnh Gia Lai

MAI LÂM
(GLO)- Phấn đấu trở thành đô thị trung tâm tiểu vùng Ðông Bắc tỉnh Gia Lai là định hướng quan trọng được đặt ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bồng Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bồng Sơn phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, khát vọng phát triển quê hương, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; chủ động đổi mới tư duy phát triển; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới để trở thành đô thị trung tâm tiểu vùng Ðông Bắc tỉnh Gia Lai.

Phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực sáng tạo

Phường Bồng Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Bồng Sơn (cũ) và phường Hoài Đức thuộc TX Hoài Nhơn trước đây. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 phường đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực sáng tạo, thực hiện đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

41.jpg
Đảng bộ phường Bồng Sơn xác định sẽ huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để trở thành đô thị trung tâm tiểu vùng Đông Bắc tỉnh. Ảnh: ĐVCC

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân và sự đồng thuận trong xã hội được nâng cao.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Bồng Sơn Võ Ngọc Bình, phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH là điểm sáng nổi bật ở cả 2 phường cũ.

Trong đó, phường Bồng Sơn (cũ) đã phối hợp đầu tư xây dựng nhiều công trình trọng điểm; đẩy mạnh đầu tư các công trình chỉnh trang đô thị với kinh phí 243 tỷ đồng. Nhờ đó, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng ngày càng hoàn thiện. Phường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 5 hoa viên gắn với thiết chế TDTT, phục vụ tốt đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Còn phường Hoài Đức chú trọng đầu tư xây dựng và giải phóng mặt bằng, với tổng kinh phí trên 57,5 tỷ đồng. Tập trung đầu tư trên 42,5 tỷ đồng để nâng cấp đồng bộ hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, vỉa hè, điện chiếu sáng. Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công các công trình trọng điểm như tuyến đường Bình Chương - Hoài Mỹ, đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bồng Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu chung là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội và môi trường; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng phường Bồng Sơn trở thành đô thị trung tâm tiểu vùng Đông Bắc tỉnh.

42.jpg
Một trong ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ đến của Đảng bộ phường Bồng Sơn là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên môn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ảnh: Ánh Nguyệt

Để thực hiện thành công mục tiêu đó, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Trung Đạt nêu rõ từng nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, thoát nước, nước sạch tập trung, cây xanh, chiếu sáng… Phối hợp triển khai các công trình trọng điểm quốc gia đi qua địa bàn, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, mở rộng QL 1.

Đồng thời, khai thác tiềm năng, lợi thế để thu hút nguồn lực phát triển kinh tế, trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng nhanh lĩnh vực thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng. Phát huy cảnh quan, quỹ đất dọc hai bên bờ sông Lại Giang để phát triển kinh tế và tạo điểm nhấn chỉnh trang đô thị.

Mặt khác, tập trung điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các đồ án quy hoạch phù hợp thực tế và yêu cầu phát triển; gắn với quản lý và thực hiện nghiêm túc các quy hoạch. Chú trọng mở rộng không gian đô thị về phía Nam, ưu tiên quy hoạch đầu tư mới và nâng cấp các cầu bắc qua sông Lại Giang, tăng cường giao thông kết nối trên địa bàn.

Đảng bộ phường cũng xác định 3 khâu đột phá, tạo động lực cho phát triển toàn diện trong nhiệm kỳ tới.

Đó là, cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, về phân cấp, phân quyền, tranh thủ các nguồn lực phát triển. Thực hiện mô hình hành chính kiến tạo và phục vụ người dân, DN; cụ thể hóa các nội dung xây dựng chính quyền số phù hợp với điều kiện, thực tiễn của địa phương.

Chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào từng ngành nghề, lĩnh vực công tác cụ thể, gắn với đẩy mạnh đầu tư, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên môn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thí điểm và từng bước nhân rộng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI), mức độ hài lòng của người dân, DN đối với chính quyền địa phương.

Mục tiêu lớn, nỗ lực cao

Đưa phường Bồng Sơn trở thành đô thị trung tâm tiểu vùng Đông Bắc tỉnh là mục tiêu lớn, đòi hỏi nỗ lực hết mình của cả hệ thống chính trị, người dân và DN trên địa bàn phường.

Trong các giải pháp cụ thể để đạt mục tiêu này, theo Chủ tịch UBND phường Trương Nam Phong, đáng chú ý là phải phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo hướng tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới tăng trưởng xanh.

Cụ thể là tranh thủ lợi thế, thu hút phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ, chủ động đề xuất và phối hợp thực hiện các dự án thu hút đầu tư vào lĩnh vực khách sạn, nhà hàng… phát triển đồng bộ các khu đô thị, khu dân cư.

Bên cạnh đó, phường sẽ tăng cường quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển đô thị. Thu hút đầu tư, đẩy mạnh xây dựng cơ bản, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng KT-XH, hạ tầng đô thị đồng bộ. Tranh thủ các nguồn lực, ưu tiên đầu tư các công trình, dự án trọng điểm như: nhà thi đấu đa năng Bồng Sơn, khu đô thị Nam sông Lại Giang (giai đoạn 1), khu dân cư dịch vụ Bồng Sơn (giai đoạn 1); xây dựng mới cầu Bồng Sơn bắc qua sông Lại Giang...

Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn phường, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao và các khu tái định cư, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ được giao.

Tập trung thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đảm bảo tính khả thi, chú trọng liên kết vùng. Kết hợp hài hòa giữa cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu và phát triển đô thị mới.

“Phường sẽ tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Quá trình thực hiện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần vì cộng đồng của người dân qua các phong trào Ngày Chủ nhật xanh, Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”, ông Phong nhấn mạnh.

Chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ phường Bồng Sơn trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Hằng năm, có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ và Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên.

- Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn phường đạt 13,1%/năm; trong đó: nông, lâm, nghiệp tăng 2,7%; công nghiệp - xây dựng tăng 15,3%; dịch vụ tăng 10,7%.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt trên 179 tỷ đồng.

- Đến năm 2030, có 20 DN/nghìn dân.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75,2%.

- Hoàn thành xây dựng 167 căn nhà ở xã hội.

Đánh giá bài viết

null