Xã Vĩnh Quang cần tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết

(GLO)- Dự và chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 8-8, Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cần tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Đại hội có sự tham dự của 120 đảng viên đại diện cho 596 đảng viên toàn Đảng bộ.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Vượt qua nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai và biến động sau sáp nhập hành chính, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Quang đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi 13/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Kinh tế tăng trưởng ổn định, cơ cấu chuyển dịch tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Xã Vĩnh Quang cũ đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân toàn xã đạt trên 51 triệu đồng/người/năm; 2 xã Vĩnh Hòa và Vĩnh Thuận cũ có nhiều chuyển biến rõ nét về phát triển sản xuất và đời sống dân sinh.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Tại Đại hội, với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết với 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới đó là: Tiếp tục đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng giao thông-thủy lợi-công nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính; phát triển giáo dục, y tế và nâng cao đời sống người dân. Mục tiêu trọng tâm đến năm 2030 phải xây dựng Vĩnh Quang trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của xã đạt 10,8%; tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026-2030 đạt 70 triệu USD; hộ nghèo giảm còn 3,83%...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Xã có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội, nhất là vị trí địa lý thuận lợi và nguồn lực tự nhiên dồi dào. Do đó, cần tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tập trung hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục; phát triển nông-lâm nghiệp theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Thiếu tướng Lê Quang Nhân cũng đề nghị Đảng bộ xã quan tâm công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng; đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho Nhân dân gắn với sinh kế lâu dài. Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người có công, hộ nghèo; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại hội đã thông báo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, đồng chí Nguyễn Kế Đấu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quang nhiệm kỳ 2025-2030.