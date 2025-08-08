Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Xã Vĩnh Quang cần tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Dự và chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 8-8, Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cần tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Đại hội có sự tham dự của 120 đảng viên đại diện cho 596 đảng viên toàn Đảng bộ.

img-9612.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Vượt qua nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai và biến động sau sáp nhập hành chính, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Quang đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi 13/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước.

img-9608.jpg
Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Kinh tế tăng trưởng ổn định, cơ cấu chuyển dịch tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Xã Vĩnh Quang cũ đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân toàn xã đạt trên 51 triệu đồng/người/năm; 2 xã Vĩnh Hòa và Vĩnh Thuận cũ có nhiều chuyển biến rõ nét về phát triển sản xuất và đời sống dân sinh.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng-an ninh được giữ vững.

img-9647.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Tại Đại hội, với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết với 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới đó là: Tiếp tục đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng giao thông-thủy lợi-công nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính; phát triển giáo dục, y tế và nâng cao đời sống người dân. Mục tiêu trọng tâm đến năm 2030 phải xây dựng Vĩnh Quang trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của xã đạt 10,8%; tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026-2030 đạt 70 triệu USD; hộ nghèo giảm còn 3,83%...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Xã có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội, nhất là vị trí địa lý thuận lợi và nguồn lực tự nhiên dồi dào. Do đó, cần tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tập trung hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục; phát triển nông-lâm nghiệp theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao.

z6885736136930-480878b8ba33fe158270f324247b7f2b.jpg
Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Thiếu tướng Lê Quang Nhân cũng đề nghị Đảng bộ xã quan tâm công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng; đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho Nhân dân gắn với sinh kế lâu dài. Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người có công, hộ nghèo; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

z6885472730745-47b3841d42d00193f54ffaadecd345a8.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại hội đã thông báo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, đồng chí Nguyễn Kế Đấu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đột phá vươn lên từ nội lực

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Đột phá vươn lên từ nội lực

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 7-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I chính thức diễn ra, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau hợp nhất 2 xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Thịnh cũ. Đồng thời, đề ra những mục tiêu và giải pháp cho sự phát triển bền vững, toàn diện của địa phương trong những năm tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoài Ân nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoài Ân nhiệm kỳ 2025-2030

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 6-8, Đảng bộ xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện cho hơn 1.300 đảng viên thuộc 51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Vĩnh Thạnh hướng đến phát triển toàn diện, bền vững và hiện đại

Vĩnh Thạnh hướng đến phát triển toàn diện, bền vững và hiện đại

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Vĩnh Thạnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 6-8. Ðây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình sau khi xã Vĩnh Thạnh mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Vĩnh Hảo và thị trấn Vĩnh Thạnh.

Hoài Ân phát huy lợi thế, tạo động lực phát triển mới

Hoài Ân phát huy lợi thế, tạo động lực phát triển mới

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Hoài Ân có nhiều thuận lợi để phát huy thế mạnh về nông nghiệp, hạ tầng. Diện tích sản xuất được mở rộng, hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, Hoài Ân đang đứng trước thời cơ mới để tạo đột phá, làm nền tảng triển khai những mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn diện, kịp thời, chặt chẽ

Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp: Toàn diện, kịp thời, chặt chẽ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch năm 2025, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chú trọng là tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: M.H

Khai thác hiệu quả tiềm năng biển và du lịch để phát triển kinh tế

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hoài Nhơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, nhấn mạnh phường Hoài Nhơn cần phát triển kinh tế theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng biển và du lịch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Đảng ủy phường Pleiku về công tác chuẩn bị đại hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Đảng ủy phường Pleiku về công tác chuẩn bị đại hội

Tin tức

(GLO)- Sáng 28-7, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai (phường Pleiku), đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy phường Pleiku về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri xã Hoài Ân và Phù Cát

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri xã Hoài Ân và Phù Cát

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 11-7, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Đồng Ngọc Ba-thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Hoài Ân; đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Cảnh tiếp xúc cử tri xã Phù Cát nhằm thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

null