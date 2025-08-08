Danh mục
Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG QUY NHƠN LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG QUY NHƠN LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Quy Nhơn - Khát vọng vươn lên từ nền tảng mới

MAI HOÀNG
(GLO)- Phường Quy Nhơn hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá, trở thành một trong những phường kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Gia Lai-nơi khởi đầu cho khát vọng hình thành đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, hạnh phúc.

Tinh thần đổi mới, thống nhất ý chí và khát vọng đó được hun đúc rõ nét tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quy Nhơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra vào ngày 10-8. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt chuyển mình sau sáp nhập phường.

1chot-bg.jpg
Phường Quy Nhơn triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH, xây dựng Quy Nhơn thành đô thị kiểu mẫu. Ảnh: Dũng Nhân

Xây dựng đô thị kiểu mẫu từ nền tảng vững chắc

Thành lập ngày 1.7.2025 trên cơ sở sáp nhập 4 phường nội thành của TP Quy Nhơn trước đây (Hải Cảng, Thị Nại, Trần Phú, Đống Đa), phường Quy Nhơn có diện tích 21,78 km², dân số hơn 129 nghìn người. Đảng bộ phường gồm 131 tổ chức cơ sở đảng, với 6.746 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, 4 phường Hải Cảng, Thị Nại, Trần Phú, Đống Đa đã đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế địa phương tăng trưởng khá; tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân ước đạt 10,4%; thu ngân sách đạt hơn 1.405 tỷ đồng, vượt 104% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 75 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, một trong những dấu ấn nổi bật là du lịch trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của địa phương. Số lượng cơ sở lưu trú tăng nhanh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách. Cùng với đó, hạ tầng phục vụ du lịch trọng điểm được đầu tư cải tạo, xây dựng mới như Quảng trường Chiến Thắng, Quảng trường Quy Nhơn, đường Xuân Diệu mở rộng, các khách sạn quy mô lớn (Fleur de Lys, Sala…), khu nghỉ dưỡng ven biển, sinh thái như Khu du lịch sinh thái và biệt thự đầm Thị Nại Eco Bay...; xã hội hóa đầu tư các mô hình dịch vụ du lịch trên bãi biển Xuân Diệu.

Phường cũng góp phần không nhỏ vào việc đưa TP Quy Nhơn (trước đây) lần thứ hai nhận danh hiệu Thành phố Du lịch sạch ASEAN năm 2024. Hàng loạt sự kiện văn hóa - thể thao tầm cỡ quốc tế như: Giải đua thuyền máy UIM F1H2O, Teqball thế giới, giải quần vợt bãi biển ITF-BT50, Lễ hội trên sông Hà Thanh, liên hoan diều… tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh đưa Quy Nhơn lên bản đồ du lịch quốc tế.

Ông Đoàn Duy Kiển, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Du lịch KIFA Travel, nhận định: “Quy Nhơn đã có cú “chuyển mình” đầy ấn tượng trên bản đồ du lịch Việt Nam, trở thành điểm đến yêu thích của cả khách nội địa lẫn quốc tế. Cơ sở hạ tầng du lịch phát triển nhanh chóng, chính sách hỗ trợ DN, định hướng phát triển du lịch chuyển từ “ngắm cảnh - chụp ảnh” sang “du lịch trải nghiệm” - gắn với văn hóa, cộng đồng, thiên nhiên và giáo dục là 3 yếu tố rõ nét nhất làm nên thành công”.

Cùng với phát triển kinh tế, diện mạo đô thị địa phương được chỉnh trang toàn diện. Nhiều tuyến đường được cải tạo, nâng cấp, lát đá granite; công viên dọc bãi biển Xuân Diệu, công viên Đống Đa được nâng cấp khang trang, cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch đồng bộ. Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được triển khai như đường Điện Biên Phủ nối dài, kè sông Hà Thanh, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu phố 10, khu A1 Bắc sông Hà Thanh, ngã 5 Đống Đa… Chính quyền địa phương cũng quyết liệt triển khai xóa bỏ toàn bộ khu nhà rầm, giải tỏa khoảng 300 nóc nhà tạm bợ, tạo nên không gian ven biển thông thoáng, sạch đẹp, văn minh.

Bên cạnh đó, nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng trên địa bàn; hình thành các chung cư cao tầng, nhà ở xã hội góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân…

bg-2.jpg
Tuyến đường Xuân Diệu mở rộng phục vụ phát triển du lịch. Ảnh: Dũng Nhân

Tư duy mới để đột phá

Phường Quy Nhơn sau sáp nhập không đơn thuần là ghép địa giới, mà là tái cấu trúc hệ thống đô thị lõi, đòi hỏi tầm nhìn chiến lược để tích hợp các thiết chế hành chính, KT-XH, văn hóa hài hòa.

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn, khẳng định: Phường bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tinh thần cốt lõi là “không chờ đợi”, “không ỷ lại”, mà hành động quyết liệt, chủ động đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đó chính là bản lĩnh của người Quy Nhơn trên hành trình mới.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường Quy Nhơn đặt mục tiêu hoàn thành và vượt mức 22 chỉ tiêu về KT-XH, môi trường và xây dựng Đảng. Đáng chú ý, tốc độ tăng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030 từ 11,5 - 12,1%/năm. Trên cơ sở đó, xác định rõ 4 khâu đột phá chiến lược trong giai đoạn 2025 - 2030.

Theo ông Khúc, Đảng bộ phường Quy Nhơn xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đẩy mạnh phong trào “bình dân học vụ số”, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân, hướng đến chuyển đổi số toàn diện, tạo động lực mạnh mẽ cho giai đoạn phát triển mới.

Cùng với đó là tập trung phát triển các trụ cột chiến lược: Quy hoạch; đầu tư hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị; phát huy lợi thế về vị trí, văn hóa và con người, xây dựng phường Quy Nhơn là điểm đến du lịch an toàn thân thiện, đặc trưng, giàu bản sắc văn hóa, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch của tỉnh.

Định vị tầm nhìn mới

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho hay: “Chúng tôi xác định lấy người dân làm trung tâm, DN làm động lực, khoa học công nghệ làm nền tảng, đổi mới sáng tạo là khâu đột phá. Từ đó, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH nhanh, bền vững, xây dựng Quy Nhơn thành đô thị kiểu mẫu”.

Phường sẽ tiếp tục đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị ở các khu vực đặc thù như núi Bà Hỏa, núi Một, Hóc Bà Bếp; ngầm hóa hệ thống điện, cáp quang. Phát triển kinh tế biển, kinh tế đêm, phố đi bộ, phố ẩm thực... sẽ là những điểm nhấn trong bức tranh đô thị mới. Trong đó, khu vực ven biển và vùng phụ cận đầm Thị Nại sẽ trở thành không gian phát triển trọng điểm vừa giữ gìn môi trường sinh thái vừa tạo lập trục dịch vụ - du lịch mới.

bg-3.jpg
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Quy Nhơn tiếp tục phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: KIFA

Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Phường chú trọng đầu tư các sản phẩm du lịch đặc trưng: Du lịch văn hóa - lịch sử gắn với các di tích và văn hóa phi vật thể (võ cổ truyền, bài chòi, hát bội); du lịch thể thao; du lịch sự kiện; du lịch khám chữa bệnh; du lịch cộng đồng; du lịch trên sông Hà Thanh, đầm Thị Nại... Phát triển sản phẩm du lịch kinh tế về đêm gắn với phố đi bộ Quy Nhơn, phố ẩm thực, khu vui chơi giải trí, mua sắm. Đồng thời, tăng cường kết nối tour, tuyến du lịch với các địa phương lân cận, nâng cao chất lượng dịch vụ.

“Chúng tôi ưu tiên phát triển không gian ven biển thành khu vực trung tâm dịch vụ, du lịch, gắn với kinh tế biển và kinh tế ban đêm; đồng thời bảo vệ hệ sinh thái đầm Thị Nại phát triển bền vững”, ông Toàn nhấn mạnh.

Chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2026 - 2030

- Tốc độ tăng giá trị sản phẩm: 11,5 - 12,1%/năm (nông, lâm, thủy sản 0,7 - 1%; công nghiệp và xây dựng 12,2 - 12,7%; dịch vụ 11,2 - 12,1%).

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 110 - 120 triệu

đồng/người/năm.

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2030: Công nghiệp và xây dựng chiếm 52,65%; dịch vụ 43,51%; nông, lâm, thủy sản còn 3,84%.

- Tổng thu ngân sách tăng bình quân 10 - 15%/năm.

- Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 100%; tiến tới không còn hộ cận nghèo…

- Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng viên mới đạt từ 3%/năm trở lên so với tổng số đảng viên.

