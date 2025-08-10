Danh mục
Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Xã Ia Tôr phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng vào năm 2030

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Sáng 8-8, Đảng bộ xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 109 đại biểu đại diện cho 544 đảng viên của 32 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Quang Thái-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy.

z6885513631063-ccdac01536885fda8c60369c39ef75d4.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: A.H

Sau khi sáp nhập từ 3 Đảng bộ (Ia Tôr, Ia Băng và Ia Bang), Đảng bộ xã Ia Tôr được kiện toàn với 32 tổ chức Đảng, 544 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền được củng cố. Công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách, người có công và thực hiện chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng quy định.

z6885350763877-7649c4ed11bea3cc3ca0dbc7d4d8b07a.jpg
Quang cảnh đại hội. Ảnh: A.H

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Trách nhiệm-Kỷ cương-Bước vào kỷ nguyên mới”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Ia Tôr tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương.

Trong đó, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, gắn với phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại-dịch vụ; hướng tới tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Xã cũng xác định tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có thêm 2 làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát huy tinh thần dân chủ, đại hội đã thảo luận và quyết nghị thông qua các nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời thống nhất một số chỉ tiêu phấn đấu: Tỷ lệ chi bộ thôn, làng có cấp ủy đạt 95%; tỷ lệ thôn trưởng là đảng viên và bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đều đạt 100%; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt trên 3% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt 19,303 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2030 giảm xuống còn 2,13%...

z6885720250357-a031d9d944dabd6d4bd464b1fc947448.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: A.H

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, Nhân dân xã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề cập đến 1 số chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết đề ra và nhấn mạnh Đảng bộ xã cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để từng người dân cảm nhận được sự thay đổi, sự quan tâm của Đảng, của chính quyền, để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị của xã cần thay đổi tư duy từ quản lý, kiểm soát sang tư duy phụng sự. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm chắc chủ trương của Đảng, hiểu đúng pháp luật, làm đúng chức trách, thẩm quyền của mình, đảm bảo công việc được giải quyết nhanh chóng, minh bạch, đúng quy định, đúng tinh thần phục vụ Nhân dân.

Khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả và rõ lộ trình thực hiện. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe người dân, phát triển văn hóa, giáo dục.

“Giảm nghèo phải đi vào thực chất, hỗ trợ đúng cái người dân đang cần, từ sinh kế, việc làm đến tiếp cận dịch vụ công; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đồng thời có chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người khó khăn, để ai cũng được chăm sóc sức khỏe khi cần. Tinh thần chung là không để ai bị bỏ lại phía sau, cả hệ thống chính trị của xã nói chung và từng cán bộ, từng đảng viên nói riêng phải chủ động, quyết liệt, làm đến nơi đến chốn”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị.

z6885684182532-564972e3c24d3b580b0ae9d74c6b2f6a.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 5 từ phải sang) và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Tôr. Ảnh: A.H

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ xã Ia Tôr nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 23 đồng chí; đồng chí Phan Tấn Phong được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

null