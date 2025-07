Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh làm việc với phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam và các đơn vị quân đội

Phường Hoài Nhơn được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường: Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh và Tam Quan Nam (thuộc thị xã Hoài Nhơn cũ).

Phường có tổng diện tích tự nhiên hơn 40,3 km2, quy mô dân số 43.167 người và có 27 khu phố. Đảng bộ phường Hoài Nhơn có 45 tổ chức Đảng trực thuộc với 1.570 đảng viên, trong đó có 3 đảng bộ cơ sở, 2 chi bộ cơ sở và 40 chi bộ trực thuộc. Hiện nay, phường có 58 cán bộ, công chức.

Qua hơn nửa tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn đã đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, hệ thống vận hành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường hoạt động thông suốt, được nhân dân đánh giá cao.

Trong khi đó, phường Hoài Nhơn Nam được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 phường Hoài Tân và Hoài Xuân. Sau sáp nhập, phường có diện tích 37,67 km2, dân số 32.707 người. Toàn phường có 15 khu phố. Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam hiện có 32 tổ chức đảng với 886 đảng viên.

Ngay sau khi chính thức vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp, Đảng ủy và chính quyền phường Hoài Nhơn Nam đã triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ để ổn định tổ chức bộ máy, phân công bố trí công tác đối với cán bộ, công chức phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ đạt được giao và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Riêng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường, địa phương đã niêm yết công khai đầy đủ Bộ thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực theo quy định (kèm theo mã QR). Đồng thời, bố trí 7 quầy tiếp nhận; mỗi quầy có thể tiếp nhận nhiều thủ tục, nhiều lĩnh vực nhằm không để người dân phải chờ đợi lâu.

Từ ngày 1 đến 15-7, Trung tâm đã tiếp nhận 118 hồ sơ; trong đó đã giải quyết 101 hồ sơ, 17 hồ sơ còn lại đang trong thời gian giải quyết theo quy định.

Qua kiểm tra và nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau hơn nửa tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương mới tại 2 phường Hoài Nhơn và Hoài Nhơn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền 2 phường khi đã khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Để vận hành thông suốt hoạt động bộ máy chính quyền địa phương mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, tập thể lãnh đạo 2 phường cần đoàn kết, chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra lộ trình thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn mỗi địa phương.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp; xây dựng chương trình công tác, kịch bản tăng trưởng và đề ra các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2025 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn, tạo dư địa phát triển thời gian tới. Đặc biệt, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu 2 phường Hoài Nhơn và Hoài Nhơn Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi - nơi thành lập Chi bộ Cửu Lợi, tiền thân của Đảng bộ Hoài Nhơn.

Đến thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Tam Quan Nam (khu phố Tăng Long 2, phường Hoài Nhơn), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong việc quản lý biên giới biển dài 24 km qua địa bàn 3 phường: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông.

Để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tiếp tục chủ động, triển khai có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới biển; chủ động đấu tranh phòng - chống tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân, chủ tàu nâng cao nhận thức về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và các khuyến nghị của IUU.

Đến thăm, làm việc với tập thể lãnh đạo chỉ huy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực I - Hoài Nhơn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ những khó khăn; đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong việc chủ động triển khai các nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng - an ninh tại các địa phương trong khu vực quản lý.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh tin tưởng, những kết quả đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực I - Hoài Nhơn Nam tiếp tục nỗ lực, phấn đấu gặt hái được nhiều thành công và vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.