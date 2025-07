Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai sau sáp nhập

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn chúc mừng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định tổ chức, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, đoàn kết nội bộ và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiếu tướng Trần Quang Tuấn-Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng hoa chúc mừng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.P

Theo Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện tinh thần đổi mới, vững vàng của lực lượng vũ trang địa phương trong bối cảnh tổ chức, biên chế có nhiều thay đổi theo chủ trương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và kết quả phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh Gia Lai với các đơn vị trong vùng thời gian qua, nhất là trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển đảo, đấu tranh phòng-chống tội phạm và gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực ven biển miền Trung-Tây Nguyên.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 2; đồng thời khẳng định, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.