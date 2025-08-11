Danh mục
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhân chuyến công tác tại Gia Lai, chiều 11-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Ngô Đông Hải-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, cục của Trung ương.

quang-canh-buoi-lam-viec-duc-thuy.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Theo thông tin tại buổi làm việc, sau hơn 1 tháng sáp nhập, tổ chức lại bộ máy và triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ đầu năm đến nay, các đơn vị và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nhiệm vụ. Dù còn gặp khó khăn, song nhìn chung, bộ máy đã đi vào hoạt động ổn định, nền nếp. Các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng, an ninh và đối ngoại được liên tục duy trì.

Sau sáp nhập, các đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ở cả biên giới đất liền và vùng biển, đảo của tỉnh.

z6896212848358-fda32a98bb8879887af0634bdb16a3c4.jpg
Đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương và đánh giá cao những kết quả Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được, nhất là sau hơn 1 tháng thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy.

Trước tình hình thế giới, khu vực ngày càng phức tạp, khó lường; biến đổi khí hậu; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi… cũng như nhiều vấn đề khác tác động, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội của cả nước nói chung, Gia Lai nói riêng càng nặng nề.

Do đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương.

doan-cong-tac-chup-hinh-luu-niem-voi-ban-chi-huy-bo-doi-bien-phong-tinh-anh-duc-thuy.jpg
Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Khẳng định trách nhiệm của đơn vị càng nặng nề hơn sau sáp nhập, tinh gọn bộ máy vì tỉnh giờ đây có cả biên giới đất liền và trên biển, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng vũ trang, nêu cao tinh thần quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ chính trị cao cả mà Đảng, Nhà nước đã giao phó.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại Nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Đặc biệt, tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Dịp này, cá nhân đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã trao tặng các phần quà lưu niệm cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

doan-cong-tac-da-den-tham-tang-qua-cho-ba-ro-cham-hyeo-duc-thuy.jpg
Đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho bà Rơ Châm H'Yéo-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Trước đó, Đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà bà Rơ Châm H’Yéo-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại đây, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cá nhân bà Rơ Châm H’Yéo cũng như gia đình trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. Đồng thời, mong muốn bà tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng để tuyên truyền, vận động người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nhất là việc cải tổ bộ máy hiện nay. Cùng với đó, tiếp tục "truyền lửa" để con cháu học tập, làm việc, cống hiến trí tuệ xây dựng quê hương Gia Lai nói riêng và đất nước nói chung ngày càng phát triển.

