Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Quân đoàn 34

(GLO)- Chiều 10-8, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34.

Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí: Ngô Đông Hải-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

quang-canh-buoi-lam-viec-voi-quan-doan-34.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.

Báo cáo với đoàn công tác, Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34-cho biết: Thời gian qua, Quân đoàn luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt mọi tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đoàn và Đại hội Đảng bộ Quân đoàn lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030).

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị, địa bàn vững mạnh; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; tham gia và hoàn thành tốt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Quân đoàn đã tham gia xây dựng và sửa chữa 207 căn nhà cho người dân trên địa bàn đóng quân.

cac-dong-chi-lanh-dao-tinh-gia-lai-cung-du-buoi-lam-viec-duc-thuy.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai dự buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Trước tình hình thế giới, khu vực ngày càng phức tạp, khó lường, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tiếp tục lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của cấp trên; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đoàn lần thứ I.

Trong đó, tập trung lãnh đạo xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, thực hiện tốt 3 đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đoàn đã xác định. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn.

ca-nhan-dong-chi-nguyen-trong-nghia-va-doan-cong-tac-tang-qua-luu-niem-cho-bo-tu-lenh-quan-doan-34-duc-thuy.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao tinh thần quyết tâm của Quân đoàn 34 trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm sau chuyến thăm và làm việc với Quân đoàn cách đây 2 tháng.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Với địa bàn quản lý rộng, nhiệm vụ của Quân đoàn 34 sẽ càng khó khăn và nặng nề hơn, nhất là trong lúc tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến phức tạp và khó lường.

Do đó, Quân đoàn 34 cần tiếp tục theo dõi, dự báo tình hình quốc phòng-an ninh, nhất là đối với các địa bàn trọng điểm như Tây Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ. Đặc biệt, cần nắm chắc tình hình để giải quyết những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

doan-cong-tac-chup-hinh-luu-niem-voi-bo-tu-lenh-quan-doan-34.jpg
Đoàn công tác Trung ương chụp hình lưu niệm với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34. Ảnh: Đức Thụy

Ngoài ra, Quân đoàn 34 tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng của Binh đoàn Tây Nguyên và Binh đoàn Cửu Long, cũng như truyền thống vẻ vang của các đơn vị trực thuộc; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; qua đó, góp phần xây dựng đơn vị quân đội và lực lượng vũ trang vững mạnh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Dịp này, cá nhân đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác Trung ương đã trao tặng các phần quà lưu niệm cho Bộ tư lệnh Quân đoàn 34.

