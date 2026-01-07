Thường trực Đảng ủy phường Diên Hồng đối thoại với cấp ủy chi bộ và cán bộ quân dân chính Ia Kring

(GLO)- Sáng 7-1, Thường trực Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi làm việc, đối thoại trực tiếp với cấp ủy các chi bộ và đội ngũ cán bộ quân dân chính các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5 Ia Kring.

Tại buổi làm việc, đại diện các chi bộ và cán bộ quân dân chính đã báo cáo tình hình hoạt động thời gian qua, tập trung vào công tác xây dựng Đảng; quản lý địa bàn; giữ gìn an ninh trật tự; vệ sinh môi trường; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bá Bính

Nhìn chung, các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, bám sát nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong khu dân cư; nhiều chỉ tiêu chủ yếu được thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

Bên cạnh kết quả đạt được, các chi bộ cũng phản ánh một số khó khăn, vướng mắc như: đội ngũ cán bộ, đảng viên phần lớn tuổi cao, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới gặp khó; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố còn thiếu.

Ngoài ra, khối lượng văn bản chỉ đạo ngày càng nhiều, chủ yếu triển khai qua các nền tảng số, gây áp lực cho đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm và khó khăn trong công tác lưu trữ hồ sơ; một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Tại buổi đối thoại, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của phường đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều nội dung mà cơ sở quan tâm, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng; quản lý trật tự đô thị, bảo đảm an ninh trật tự; chuyển đổi số trong hoạt động của chi bộ và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt tại tổ dân phố.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: N.S

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các chi bộ và đội ngũ cán bộ quân dân chính các tổ dân phố trong việc bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Bí thư Đảng ủy phường đề nghị thời gian tới, các chi bộ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật; chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Thường trực Đảng ủy phường sẽ tổng hợp, báo cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.