Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thường trực Đảng ủy phường Diên Hồng đối thoại với cấp ủy chi bộ và cán bộ quân dân chính Ia Kring

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC SANG NGỌC SANG
BÁ BÍNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 7-1, Thường trực Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi làm việc, đối thoại trực tiếp với cấp ủy các chi bộ và đội ngũ cán bộ quân dân chính các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5 Ia Kring.

Tại buổi làm việc, đại diện các chi bộ và cán bộ quân dân chính đã báo cáo tình hình hoạt động thời gian qua, tập trung vào công tác xây dựng Đảng; quản lý địa bàn; giữ gìn an ninh trật tự; vệ sinh môi trường; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

quang-canh-buoi-lam-viec.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bá Bính

Nhìn chung, các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, bám sát nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong khu dân cư; nhiều chỉ tiêu chủ yếu được thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

Bên cạnh kết quả đạt được, các chi bộ cũng phản ánh một số khó khăn, vướng mắc như: đội ngũ cán bộ, đảng viên phần lớn tuổi cao, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới gặp khó; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố còn thiếu.

Ngoài ra, khối lượng văn bản chỉ đạo ngày càng nhiều, chủ yếu triển khai qua các nền tảng số, gây áp lực cho đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm và khó khăn trong công tác lưu trữ hồ sơ; một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Tại buổi đối thoại, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của phường đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều nội dung mà cơ sở quan tâm, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng; quản lý trật tự đô thị, bảo đảm an ninh trật tự; chuyển đổi số trong hoạt động của chi bộ và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt tại tổ dân phố.

cac-dai-bieu-tham-gia-y-kien-tai-buoi-lam-viec.jpg
Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: N.S

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các chi bộ và đội ngũ cán bộ quân dân chính các tổ dân phố trong việc bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Bí thư Đảng ủy phường đề nghị thời gian tới, các chi bộ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật; chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Thường trực Đảng ủy phường sẽ tổng hợp, báo cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I

Tin tức

(GLO)- Sáng 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc và bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 668 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Tin tức

(GLO)- Chiều 31-12, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280 và các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Hội nghị tập huấn cho cán bộ, phóng viên báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 30-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trên toàn quốc.

Trung tướng Đào Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Quân chính Quân đoàn 34 năm 2025 nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 30-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy nhận quyết định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 tại hội nghị chiều 30-12.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

Nhân sự

(GLO)- Chiều 30-12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Huỳnh Quốc Huy được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

null