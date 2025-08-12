Danh mục
Đồng chí Đoàn Hữu Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng

(GLO)- Trong 2 ngày 11 và 12-8, Đảng bộ phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đoàn Hữu Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường khóa I.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Nhương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, TP. Pleiku (cũ) qua các thời kỳ; cùng 250 đại biểu đại diện cho 2.260 đảng viên của 60 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn phường.

pho-chu-tich-thuong-truc-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-tran-minh-son-phat-bieu-chi-dao-tai-dai-hoi-quang-tan.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Quang Tấn

Phường Diên Hồng được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 phường Diên Hồng (cũ), Ia Kring, Yên Đỗ và xã Diên Phú thuộc TP. Pleiku (cũ).

Nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, biến động kinh tế và thiên tai diễn biến phức tạp, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 4 xã, phường đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, tổ chức bộ máy được củng cố, tinh gọn. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy được đổi mới, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội ngày càng được nâng cao, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

quang-canh-dai-hoi-quang-tan.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Tấn

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp; hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 0,02%; quốc phòng-an ninh được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển.

Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua 22 chỉ tiêu chính làm tiền đề để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030 như: tốc độ tăng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026-2030 đạt 12,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt 9 triệu USD; thu ngân sách đến năm 2030 đạt 141 tỷ đồng; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,01%; hằng năm, kết nạp đảng viên mới đạt 3% trở lên so với tổng số đảng viên; trên 90% tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

dai-hoi-da-bieu-quyet-thong-qua-22-chi-tieu-chinh-lam-tien-de-trien-khai-thuc-hien-trong-nhiem-ky-2025-2030.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, làm tiền đề triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng bộ phường Diên Hồng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, đồng chí đề nghị Đảng bộ phường nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát tình hình thực tế, với phương châm 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt” để đạt được các mục tiêu đề ra.

Với vị thế là một trong những phường trung tâm, Diên Hồng cần tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh.

Đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy phát triển thương mại-dịch vụ hiện đại, chất lượng cao; đẩy mạnh phát triển công nghiệp phù hợp, ưu tiên các ngành có lợi thế và thúc đẩy nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, tạo sự hợp tác, liên kết nông dân với doanh nghiệp.

q.jpg
Đồng chí Trần Minh Sơn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Diên Hồng khóa I. Ảnh: Quang Tấn

Cùng với đó, tập trung phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, phải coi con người là trung tâm, động lực của sự phát triển xã hội. Chăm lo toàn diện các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tăng cường quản lý đô thị, đảm bảo môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I gồm 27 đồng chí, đồng chí Đoàn Hữu Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

