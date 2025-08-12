Phường Diên Hồng nỗ lực để xứng tầm là vùng động lực của Gia Lai

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phỏng vấn đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, về kết quả nổi bật 5 năm qua, những khó khăn, hạn chế và định hướng nhiệm kỳ mới nhằm đưa phường Diên Hồng phát triển xứng tầm vùng động lực của tỉnh.

Kinh tế chuyển dịch tích cực, hạ tầng được đầu tư đồng bộ

* Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào? Kết quả nổi bật nhất đạt được là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Đoàn Hữu Dũng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng. - Dù chịu tác động kép từ dịch Covid-19 và thời tiết bất thường, Đảng bộ các địa phương hợp nhất thành phường Diên Hồng hôm nay (gồm các phường Diên Hồng cũ, Ia Kring, Yên Đỗ và xã Diên Phú) vẫn đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hạ tầng KT-XH tiếp tục được đầu tư nâng cấp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển. Thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá, trở thành động lực quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Hiện, phường Diên Hồng có 4.763 cơ sở kinh doanh cá thể và DN, tăng 1.465 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ. Tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định, giá trị sản xuất tăng đều, đóng góp tích cực cho ngân sách. Nông nghiệp được định hướng theo mô hình công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị; đã hình thành vùng chuyên canh cà phê, chuối, ớt, chanh dây đạt tiêu chuẩn nông nghiệp sạch, có truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng gắn với chế biến. Thu ngân sách hằng năm và cả nhiệm kỳ đều vượt chỉ tiêu; trong đó, phường Diên Hồng (cũ) đạt 86,9 tỷ đồng (tỷ lệ 109%), phường Yên Đỗ đạt 56,49 tỷ đồng (109,6%), phường Ia Kring đạt 62,73 tỷ đồng (106,5%), xã Diên Phú đạt 103,74 tỷ đồng (150,8%). Công tác chỉnh trang, phát triển đô thị và nông thôn được đẩy mạnh; văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân nâng cao; quốc phòng - an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

* Đâu là khó khăn, thách thức lớn nhất trong nhiệm kỳ vừa qua?

- Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng bộ các phường cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Đó là, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa vững chắc; tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ, thiếu liên kết; thương mại - dịch vụ chưa theo kịp yêu cầu thị trường; sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu địa phương còn ít. Công tác quản lý trật tự đô thị còn bất cập, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ô nhiễm môi trường ở một số khu vực chưa được xử lý triệt để. Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và đầu tư xây dựng còn chậm. Cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, y tế còn thiếu và chưa đồng bộ. ANTT có lúc phức tạp, tệ nạn ma túy, trộm cắp, cố ý gây thương tích vẫn xảy ra.

* Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã triển khai giải pháp gì để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên?

- Chúng tôi luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Các hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết được tổ chức nghiêm túc, gắn với chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng được triển khai đồng bộ. Việc thực hiện các nghị quyết, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, phù hợp thực tiễn. Công tác cán bộ được quan tâm: Rà soát, bổ sung quy hoạch, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có năng lực, triển vọng; đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Hệ thống chính trị từng bước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền được củng cố; khối đại đoàn kết toàn dân được xây dựng ngày càng vững chắc.

Phường Diên Hồng đặt mục tiêu xây dựng xứng tầm là phường động lực của tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Định hướng phát triển nhanh và bền vững

* Vậy trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, định hướng và mục tiêu lớn của Đảng bộ là gì? Những lĩnh vực nào sẽ được ưu tiên, thưa đồng chí?

- Chúng tôi xác định phát triển phường Diên Hồng trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh và thành tựu đã đạt được. Mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là duy trì tốc độ tăng trưởng sản xuất ở mức khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, thương mại - dịch vụ, công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn; phát triển du lịch gắn với bảo tồn môi trường sinh thái; thu hút đầu tư vào công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính và chuyển đổi số, hỗ trợ phát triển DN; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách bền vững; phát triển đồng đều các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; giữ vững quốc phòng - an ninh. Tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hệ thống chính trị. Trong đó, trọng tâm là phát triển thương mại - dịch vụ hiện đại, chất lượng cao. Đầu tư hạ tầng đô thị đồng bộ, gắn với du lịch bền vững. Đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính. Đầu tư, phát triển GD&ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực.

Dự án phố ẩm thực tại bãi đậu xe số 1 và phố đi bộ đường Nguyễn Thiện Thuật phục vụ phát triển kinh tế đêm đang được phường Diên Hồng tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Quang Tấn

* Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”, đồng chí kỳ vọng gì vào sự đồng lòng và đồng hành của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phường Diên Hồng trở thành địa phương động lực của tỉnh?

- Phường Diên Hồng đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030 đạt 12,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt 9 triệu USD. Thu ngân sách đến năm 2030 đạt 141 tỷ đồng. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 97%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,01%. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 75% trở lên. Hằng năm, kết nạp đảng viên mới đạt 3% trở lên so với tổng số đảng viên; trên 90% tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Để đạt được những mục tiêu trên, Đảng bộ phường tiếp tục cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng đô thị hiện đại, văn minh; nâng cao năng lực cạnh tranh; phát huy hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công, bảo đảm người dân và DN được phục vụ tốt nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng KT-XH; kiện toàn bộ máy chính quyền tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; chú trọng quy hoạch, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới. Ban Chấp hành Đảng bộ phường kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I, đưa Diên Hồng phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm một phường động lực, góp phần thúc đẩy Gia Lai vươn lên.

* Xin cảm ơn đồng chí!