Tuổi trẻ Gia Lai gửi 30.709 thông điệp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hưởng ứng trào lưu “Tuổi trẻ hướng về Đại hội XIV” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia và gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa hướng về Đại hội.

Đoàn viên Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai gửi thông điệp tới Đại hội.

Chỉ cần nhắn tin trực tiếp đến fanpage “Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” hoặc “Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn”, đoàn viên, thanh niên điền thông tin theo yêu cầu và thông điệp muốn gửi gắm tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hệ thống sẽ tự động phản hồi bằng hình ảnh thông điệp được thiết kế trang trọng. Tiếp đó, đoàn viên, thanh niên sẽ đăng tải thông điệp trên trang facebook của tổ chức Đoàn hoặc cá nhân.

Triển khai từ ngày 19-1 đến nay, phong trào đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ của tuổi trẻ cả nước với hàng triệu thông điệp được gửi về. Tính đến 14 giờ ngày 22-1, đoàn viên, thanh niên tỉnh Gia Lai đã gửi 30.709 thông điệp, trở thành đơn vị dẫn đầu trong số các tỉnh, thành đoàn trên toàn quốc.

Bên cạnh việc gửi thông điệp, tuổi trẻ Gia Lai còn sôi nổi tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: chương trình “Tự hào dưới cờ Đảng - Lan tỏa sắc đỏ niềm tin”; tham gia lễ chào cờ chào mừng Đại hội; đăng tải hình ảnh chụp cùng cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại nơi làm việc, học tập, địa chỉ đỏ, di tích lịch sử… qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và niềm tin son sắt của tuổi trẻ Gia Lai đối với Đảng.