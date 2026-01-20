Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

(GLO)- Sáng 20-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP. Hà Nội) với sự tham gia của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch Nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng qua các thời kỳ; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu; đại sứ các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội…

Chủ tịch Nước Lương Cường trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: P.V

Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước trình bày đã nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030), tập trung cao độ ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên mới, vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội trân trọng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đặc biệt là vượt qua đại dịch Covid-19, các thảm họa thiên nhiên, biến động kinh tế - chính trị toàn cầu, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra, nhất là những nhiệm vụ đột phá, mang tính cách mạng trong năm 2025.

Quang cảnh phiên khai mạc. Ảnh: P.V

Những thành tựu to lớn, toàn diện, nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, con người, tăng cường quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, và nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực đã tạo nền tảng vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân, sự đồng thuận xã hội và tiếp thêm sức mạnh cho Đại hội.

Theo Chủ tịch Nước Lương Cường, sau 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao hạnh phúc của nhân dân, nâng tầm uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, đất nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế: Tăng trưởng vẫn dưới mức tiềm năng, chưa thật bền vững; năng suất lao động chưa cao, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh, an ninh mạng… còn tác động rất phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy.

Trong bối cảnh đó, nhân dân cả nước đang đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, đột phá và hiệu quả của Đảng tại Đại hội XIV.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: P.V

Đại hội XIV có sứ mệnh lịch sử rất to lớn, không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2026 - 2030, mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc ta trong nhiều thập niên tới, nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, khơi thông mọi nguồn lực, mọi động lực phát triển, phát huy sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc 5 châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Đoàn đại biểu Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn (bìa trái) dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Q.T

Đại hội có nhiệm vụ: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với tổng kết 40 năm đổi mới, khẳng định những thành tựu quan trọng nổi bật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh những nội dung giải pháp có tính cách mạng, đột phá để đạt được mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong bối cảnh mới; kiểm điểm sâu sắc và toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, "phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân", đủ sức tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong nhiệm kỳ mới.

“Đại hội XIV của Đảng là đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", thể hiện bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của cả dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết; nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, thảo luận sâu sắc, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội” - Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.