Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Ia Tôr, Al Bá, Ia H'rú và Vĩnh Thịnh

(GLO)- Ngày 27-2, Tổ giám sát số 3 và số 5 của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã tiến hành giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã Ia Tôr, Al Bá, Ia H'rú và Vĩnh Thịnh.

* Theo đó, Tổ giám sát số 3 do Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Tấn Thành làm tổ trưởng, tiến hành giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Ia Tôr, Al Bá và Ia H'rú.

Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Ủy ban bầu cử xã Al Bá. Ảnh: R'Piên

Qua giám sát thực tế, cả 3 địa phương đều đã hoàn thành các bước chuẩn bị quan trọng, đặc biệt là công tác nhân sự và tổ chức hội nghị hiệp thương.

Tại xã Ia Tôr, địa phương đã lập danh sách 39 ứng cử viên để bầu 22 đại biểu HĐND xã. Cơ cấu ứng cử viên đảm bảo tính đại diện cao với tỷ lệ nữ đạt 35,89%, người dân tộc thiểu số đạt 25,64% và người dưới 40 tuổi chiếm 25,64%.

Tại xã Al Bá, số lượng người giới thiệu ứng cử là 38 người, số lượng đại biểu được bầu là 22 đại biểu. Trong đó tỷ lệ ứng cử viên là người dân tộc thiểu số 47% và tỷ lệ nữ đạt 44,7%.

Còn tại xã Ia Hrú có 48 người được giới thiệu ứng cử để bầu 28 đại biểu. Xã đã chủ động kiện toàn 9 ban bầu cử với 109 thành viên để phục vụ công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu.

Đoàn giám sát kiểm tra trực tiếp tại điểm bỏ phiếu thôn 4, xã Ia Tôr. Ảnh: R'Piên

Việc niêm yết danh sách cử tri đã được các xã thực hiện nghiêm túc tại trụ sở UBND và các điểm công cộng để nhân dân kiểm tra. Hệ thống khu vực bỏ phiếu được phân chia khoa học nhằm tạo thuận lợi nhất cho cử tri. Theo đó, xã Ia Tôr có 20 khu vực bỏ phiếu, xã Al Bá có 11 khu vực và xã Ia Hrú có 28 khu vực.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã trao đổi, hướng dẫn Ủy ban bầu cử các xã giải quyết một số vướng mắc, khó khăn trong triển khai công tác bầu cử tại địa phương.

Đoàn giám sát kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại xã Ia H'Rú. Ảnh: R'Piên

Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Phạm Tấn Thành đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban bầu cử các xã; đồng thời, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nhất là tại các khu vực có địa bàn rộng, dân cư phân bố không đều.

Trong đó, tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ bầu cử và tiểu sử của từng người ứng cử đến người dân, cử tri; rà soát kỹ các điều kiện tổ chức để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công.

* Cùng ngày, Tổ giám sát số 5 của Thường trực HĐND tỉnh do bà Huỳnh Thị Ngọc Hà - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại xã Vĩnh Thịnh.

Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Thịnh. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Thịnh, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã được tiến hành khẩn trương, thực hiện theo đúng trình tự, thời gian và đúng luật.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại các khu vực bỏ phiếu.

Toàn xã Vĩnh Thịnh có gần 8.000 cử tri tham gia bầu cử, Ủy ban bầu cử xã đã ấn định 6 đơn vị bầu cử, thành lập 16 tổ bầu cử tại 16 khu vực bỏ phiếu. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, xã Vĩnh Thịnh có 34 người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 để bầu 20 đại biểu.

Hiện các công việc tiếp theo tiến tới ngày bầu cử được xã tiếp tục triển khai, trong đó tập trung tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri; cấp, phát thẻ cử tri, phiếu bầu cử; xây dựng các phương án, kế hoạch bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối, đúng luật.

Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử xã còn tập trung tuyên truyền cổ động trực quan và trên hệ thống loa truyền thanh về cuộc bầu cử đến mọi cử tri, nhất là cử tri đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hà (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu thôn Hà Ri (xã Vĩnh Thịnh). Ảnh: Trung Nghĩa

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã trao đổi, hướng dẫn Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Thịnh tiếp tục thực việc rà soát, xác định chính thức số cử tri; sắp xếp danh sách cử tri theo phạm vi từng gia đình, từng đơn vị bầu cử để tạo thuận lợi cho việc bỏ phiếu; việc phân công bố trí nhân lực thực hiện các kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trật tự tại các điểm bầu cử…

Kết luận buổi giám sát, bà Huỳnh Thị Ngọc Hà đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của xã Vĩnh Thịnh trong thực hiện các công việc chuẩn bị bầu cử, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch và các mốc thời gian đặt ra.

Đồng thời, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc để hoàn thành tốt các nội dung công việc từ nay đến ngày bầu cử.

Quan trọng hơn hết, địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động, nhấn mạnh quyền và nghĩa vụ của cử tri đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; đảm bảo tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Ngay sau đó, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, niêm yết danh sách cử tri, người ứng cử, việc bố trí cơ sở vật chất, trang trí tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh.