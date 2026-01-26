Gia Lai tích cực chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp

(GLO)- Ðể cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Gia Lai đã chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ hiệp thương.

Qua đó, bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng hợp lý, lựa chọn được những người đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Chủ động, đồng bộ ngay từ cơ sở

Xác định công tác chuẩn bị nhân sự là khâu then chốt, MTTQ các xã, phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, bảo đảm thống nhất về quy trình, nội dung, thời gian theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam - cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức và ban công tác Mặt trận các khu phố về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, đồng thời quán triệt đầy đủ trình tự, các bước trong công tác bầu cử.

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Cát Tiến. Ảnh: Hồng Thương

Bám sát yêu cầu, tiến độ của Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ I, giới thiệu người ứng cử và lập hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả hiệp thương thống nhất giới thiệu 47 người để bầu 28 đại biểu HĐND phường. Sau hiệp thương, phường tiếp tục tổ chức lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác của các ứng cử viên, bảo đảm việc lựa chọn được thực hiện dân chủ, công khai, thực chất.

“Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, cử tri đã thống nhất cao với danh sách giới thiệu ứng cử. Cử tri đồng thời bày tỏ mong muốn những người được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND sẽ phát huy năng lực, trí tuệ, gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri” - bà Bích cho biết.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đến nay, hầu hết xã, phường trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai các nghị quyết, hướng dẫn về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm đúng tiến độ, thời gian quy định.

Trong đó, việc tổ chức hiệp thương lần thứ I được đặc biệt quan tâm, chú trọng yêu cầu lựa chọn, giới thiệu các ứng cử viên có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực và tâm huyết.

Tại xã Biển Hồ, ông Y Pren - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã - cho biết, thông qua Hội nghị hiệp thương lần thứ I, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thống nhất thành phần, cơ cấu và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 là 51 người để bầu 30 đại biểu.

Cơ cấu giới thiệu được phân bổ cụ thể: Khối cơ quan Đảng xã 9 người; khối HĐND xã 3 người; khối UBND xã 12 người; khối Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã 10 người; khối lực lượng vũ trang xã 3 người; khối đơn vị sự nghiệp (giáo dục, y tế) 2 người; khối doanh nghiệp 1 người; tôn giáo 1 người; các thôn, làng 10 người.

“Việc lấy ý kiến cử tri đối với người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, công khai, bảo đảm đúng quy trình, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân” - ông Y Pren thông tin.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ I giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Bá Bính

Tương tự, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Đông đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ I để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hữu Cường - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường - cho hay, hội nghị thống nhất giới thiệu 40 người ứng cử để bầu 24 đại biểu HĐND phường, tương ứng với 8 đơn vị bầu cử; đồng thời giới thiệu 2 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ trong công tác bầu cử

Theo thông tin từ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đến nay, MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức xong hiệp thương lần thứ I, thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với ĐBQH, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất giới thiệu 28 người ứng cử để bầu 16 đại biểu, trong đó, Trung ương giới thiệu 7 người và tỉnh giới thiệu 21 người.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 142 người để bầu 85 đại biểu; trong đó, đại biểu công tác tại các cơ quan ở tỉnh và đại diện tôn giáo là 45 người, đại biểu công tác tại các cơ quan hành chính cấp xã là 97 người.

Việc giới thiệu người tham gia ứng cử bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo luật định, qua đó lựa chọn được những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, xứng đáng đại diện cho tiếng nói của nhân dân tại các diễn đàn Quốc hội và HĐND các cấp. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Thị Kim Thu

Từ ngày 15-12-2025 đến 1-2-2026, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, tạo điều kiện để các bước tiếp theo của quy trình bầu cử được triển khai đúng luật, đúng tiến độ.

Đánh giá về kết quả triển khai thời gian qua, bà Hồ Thị Kim Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - khẳng định, MTTQ các cấp đã phát huy rõ nét vai trò, trách nhiệm trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, MTTQ các cấp đã chủ động tổ chức hiệp thương theo đúng quy định, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong từng khâu, từng bước.

Theo đó, việc tổ chức hiệp thương lần thứ I không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu người ứng cử mà còn thảo luận, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng, bảo đảm hài hòa giữa các tầng lớp nhân dân, các địa phương và lĩnh vực công tác.

Công tác lập hồ sơ giới thiệu người ứng cử được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật định.