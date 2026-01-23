Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã Gào lấy ý kiến cử tri đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND 2026-2031

HUY BẮC
(GLO)- Sáng 22-1, Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị liên tịch lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Nguyễn Hữu Sung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Rơ Châm Duih, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịnh UBND xã; Kpă Duan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã; Nguyễn Quang Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tỉnh UBND xã. Dự hội nghị có đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Hội nghị đã thông qua quy trình, tiêu chuẩn đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật; giới thiệu tóm tắt lý lịch, quá trình công tác và những nội dung cơ bản liên quan đến người được dự kiến giới thiệu ứng cử. Các cử tri nơi công tác đã tham gia phát biểu ý kiến với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm.

Kết quả hội nghị đã giới thiệu 28 đồng chí (1 Đại biểu HĐND tỉnh, 27 Đại biểu HĐND xã), với 100% cử tri bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử, thống nhất thông qua biên bản lấy ý kiến theo đúng trình tự, quy định.

Hội nghị liên tịch là bước quan trọng trong quy trình hiệp thương, góp phần bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực tham gia HĐND tỉnh và HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

