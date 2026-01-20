Ông Ngô Công Đoan được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 20-1, tại Hội trường Quân đoàn 34 (phường Pleiku), Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Ngô Công Đoan được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa I.

Tham dự Đại hội có Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Nguyễn Đình Trường - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; đại diện Trung ương Hội CCB Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của tỉnh; đại diện Hội Doanh nhân CCB một số tỉnh, thành phố; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng 208 đại biểu chính thức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại Đại hội. Ảnh: P.D

Hội Doanh nhân CCB tỉnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ). Hiện Hội có 1.471 hội viên, với nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hoạt động hiệu quả.

Toàn Hội có 34 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác, 135 trang trại, 695 gia trại và 181 hộ kinh doanh dịch vụ; tạo việc làm cho hơn 7.000 lao động, chủ yếu là con em CCB và người dân địa phương.

Đến nay, trên 900 gia đình hội viên đạt mức thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên mỗi năm; nhiều hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Qua đó, khẳng định vai trò nòng cốt của CCB trong phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: P.D

Nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nhân CCB tỉnh luôn đoàn kết, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chủ động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Hội thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống hội viên, tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên CCB nghèo, ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác - Nghĩa tình - Sản xuất kinh doanh giỏi”, Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và 7 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Trọng tâm là đổi tên Hội Doanh nhân CCB tỉnh Gia Lai thành Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Gia Lai nhằm thống nhất trong hệ thống Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam.

Hội phấn đấu đến hết quý II-2026 thành lập 70 hội cấp xã, phường; cuối năm 2026 đạt 100 hội và đến cuối năm 2027 thành lập đủ 135 hội cấp xã, phường.

Đồng thời, tích cực hưởng ứng các chương trình xây dựng nông thôn mới, làm nòng cốt trong hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ hội viên CCB nghèo và tiếp tục hỗ trợ CCB tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) phát triển mô hình kinh tế hộ.

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 67 đồng chí. Ông Ngô Công Đoan được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh.

Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. Ảnh: P.D

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Hội Doanh nhân CCB tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Hội Doanh nhân CCB tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống CCB, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Trọng tâm là tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, hình thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, tránh hình thức, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của tổ chức Hội.

Các mục tiêu, nhiệm vụ phải bám sát yêu cầu chính trị do cấp ủy, chính quyền các cấp giao, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém bằng các giải pháp cụ thể, khả thi; tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB “2 xóa - 3 giúp - 3 mô hình” trong hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát; triển khai hiệu quả “3 đột phá” trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Hội Doanh nhân CCB tỉnh tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội để hỗ trợ hội viên nghèo, tạo điều kiện cho các gia đình CCB vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đẩy nhanh công tác giảm nghèo tại địa phương.

Đồng thời, chủ động tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nắm bắt cơ chế, chính sách kinh tế và nhu cầu thị trường; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tăng cường liên kết, khuyến khích các doanh nghiệp, hội viên Hội Doanh nhân CCB phát huy nội lực, mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm cho hội viên và người lao động.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam đã trao cờ thi đua cho Hội Doanh nhân CCB tỉnh và tặng bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc.

UBND tỉnh Gia Lai trao bằng khen cho Hội Doanh nhân CCB tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam tặng bằng khen cho 12 cá nhân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh và công tác an sinh xã hội; Hội CCB tỉnh tặng bằng khen cho 10 cá nhân.

Dịp này, nhiều doanh nhân CCB cùng Hiệp hội Doanh nhân CCB, Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB ở một số tỉnh, thành đã dành tặng những phần quà thiết thực chúc mừng Đại hội; đồng thời, ủng hộ kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn và khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Trong đó có 11 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn.