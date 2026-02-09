Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai kết nghĩa với làng Phang (xã Ia Krêl)

(GLO)- Sáng 8-2, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai và làng Phang (xã Ia Krêl) đã tổ chức lễ kết nghĩa nhằm tăng cường tình đoàn kết và hỗ trợ dân làng phát triển về mọi mặt.

Tại buổi lễ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và làng Phang đã ký kết giao ước kết nghĩa, thống nhất triển khai các hoạt động trong thời gian tới.

Đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai và làng Phang ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Minh Trung

Cụ thể, Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ thường xuyên duy trì liên lạc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân làng Phang để kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh. Hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; bảo đảm an sinh xã hội.

Đặc biệt, Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ phát huy thế mạnh chuyên môn trong việc hướng dẫn, hỗ trợ bà con phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp bền vững, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, gắn bảo vệ và phát triển rừng với nâng cao thu nhập, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, lâu dài của làng Phang.

Từ hoạt động kết nghĩa, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và làng Phang sẽ tăng cường đoàn kết, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh tặng quà cho người dân làng Phang. ﻿Ảnh: Minh Trung

Dịp này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã trao 152 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại làng Phang, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Krêl cũng tặng 1 phần quà chung cho làng để bà con vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.