Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai kết nghĩa với làng Phang (xã Ia Krêl)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC HÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 8-2, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai và làng Phang (xã Ia Krêl) đã tổ chức lễ kết nghĩa nhằm tăng cường tình đoàn kết và hỗ trợ dân làng phát triển về mọi mặt.

Tại buổi lễ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và làng Phang đã ký kết giao ước kết nghĩa, thống nhất triển khai các hoạt động trong thời gian tới.

chi-cuc-kiem-lam-va-lang-phang-ky-ket-giao-uoc-ket-nghia.jpg
Đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai và làng Phang ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Minh Trung

Cụ thể, Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ thường xuyên duy trì liên lạc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân làng Phang để kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh. Hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; bảo đảm an sinh xã hội.

Đặc biệt, Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ phát huy thế mạnh chuyên môn trong việc hướng dẫn, hỗ trợ bà con phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp bền vững, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, gắn bảo vệ và phát triển rừng với nâng cao thu nhập, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, lâu dài của làng Phang.

Từ hoạt động kết nghĩa, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và làng Phang sẽ tăng cường đoàn kết, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

chi-cuc-kiem-lam-tinh-tang-152-suat-qua-cho-nhan-dan-lang-phang.jpg
Chi cục Kiểm lâm tỉnh tặng quà cho người dân làng Phang. ﻿Ảnh: Minh Trung

Dịp này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã trao 152 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại làng Phang, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Krêl cũng tặng 1 phần quà chung cho làng để bà con vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồn biên phòng và xã biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồn Biên phòng và xã biên giới

Tin tức

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 3-2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng: Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Lốp và cấp ủy, chính quyền một số xã biên giới.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng

Tin tức

(GLO)- Chiều 29-1, tại nhà văn hóa buôn Sô M’lơng (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ kết nghĩa với buôn Sô M’lơng, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Tin tức

(GLO)- Sáng 29-1, tại phường Quy Nhơn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giới thiệu Quy định số 367-QĐ/TW ngày 4-9-2025 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 12-11-2025 của Ban Tổ chức Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

null