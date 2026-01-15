Đảng bộ phường Pleiku tiếp nhận 10 tổ chức đảng và 670 đảng viên

(GLO)- Sáng 15-1, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên từ Đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước và Đảng bộ UBND tỉnh về trực thuộc Đảng bộ phường Pleiku.

Dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku; đại diện các Đảng ủy có tổ chức đảng được chuyển giao cùng bí thư, phó bí thư của 10 tổ chức cơ sở đảng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 145-QĐ/ĐU ngày 31-12-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên; Quyết định số 96-QĐ/ĐU ngày 30-12-2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên; Quyết định số 307-QĐ/ĐU ngày 13-1-2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Pleiku về việc tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Pleiku tiếp nhận 10 tổ chức đảng với tổng số 670 đảng viên; trong đó, 7 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước và 3 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh.

Cụ thể là: Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai; Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi; Đảng bộ Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A; Đảng bộ Agribank - Chi nhánh Đông Gia Lai; Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai; Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai; Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai; Đảng bộ Công ty Phát triển Thủy điện Sê San; Chi bộ Công ty Bảo Việt Gia Lai và Chi bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai.

Sau khi tiếp nhận, Đảng bộ phường Pleiku hiện có 86 tổ chức đảng trực thuộc với tổng số 4.088 đảng viên.

Đại diện Đảng ủy phường Pleiku trao quyết định tiếp nhận tổ chức đảng. Ảnh: Phương Dung

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku - nhấn mạnh: Việc tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên là đội ngũ cán bộ, chuyên gia trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, năng lượng có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ phường.

Đồng thời, đề nghị các tổ chức đảng sớm ổn định tổ chức, kiện toàn quy chế làm việc, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng không bị gián đoạn; phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tích cực đóng góp vào nhiệm vụ chính trị và sự phát triển chung của địa phương.