Bí thư Đảng ủy phường Pleiku làm việc với chi bộ các làng, tổ dân phố

(GLO)- Sáng 15-10, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Xuân Phước cùng đoàn công tác của Thường trực Đảng ủy có buổi làm việc với cấp ủy chi bộ các tổ dân phố 9, 11, 12, 13 và làng Ơp Hoa Lư.

Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: B.B

Buổi khảo sát và làm việc nhằm nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các làng, tổ dân phố.

Trước buổi làm việc, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại một số địa điểm như: homestay, hẻm 206 Phù Đổng, suối Ia Sol, khu đất CK54, cổng chào, nhà rông làng Ơp Hoa Lư, hẻm Cô Bắc, hẻm 185 Hoàng Quốc Việt và đường Lê Đình Chinh.

Đại diện các chi bộ báo cáo những vướng mắc, khó khăn tại khu dân cư. Ảnh: B.B

Tại buổi làm việc, đại diện các chi bộ đã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua và kiến nghị nhiều nội dung như: đầu tư nông hội hoa gắn sản xuất với du lịch; sửa chữa, nâng cấp các tuyến hẻm xuống cấp; sơn sửa cổng chào, dựng lại cây nêu làng Ơp Hoa Lư; đẩy nhanh quy hoạch suối Ia Sol, khu đất CK54; tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phòng-chống ma túy…

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các chi ủy chi bộ; đề nghị tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2025; chú trọng công tác tư tưởng, dân vận, giữ gìn đoàn kết nội bộ và trật tự địa bàn.

Đoàn công tác khảo sát khu vực nhà rông làng Ơp. Ảnh: B.B

Bí thư Đảng ủy phường cũng giao UBND phường và các phòng chuyên môn khẩn trương rà soát, tham mưu giải quyết các kiến nghị, nhất là đầu tư hạ tầng dân cư, hoàn thiện đề án đặt đổi tên đường, hỗ trợ làng Ơp Hoa Lư sơn sửa cổng chào, dựng lại cây nêu; đảm bảo môi trường và an ninh trật tự khu dân cư.