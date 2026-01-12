Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

NGỌC HÀ
(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

Dự buổi lễ có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh; đại diện Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, nguyên lãnh đạo Quân đoàn 3; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sư đoàn 320 qua các thời kỳ và nhân dân xã Ia Pnôn.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ mở băng khánh thành Bia Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A. Ảnh R.Piên

Trong giai đoạn từ tháng 7-1972 đến tháng 2-1975, Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A (Đại đoàn Đồng Bằng) được đặt tại làng Bua, xã Ia Pnôn. Đây là một trong những đơn vị chủ lực đã góp phần làm nên chiến công quan trọng trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Trong thời gian gần 3 năm đóng quân tại làng Bua, đồng chí Kim Tuấn - Tư lệnh trưởng và đồng chí Phí Triệu Hàm - Chính ủy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ huy bộ đội Sư đoàn phối hợp với nhân dân địa phương và các đơn vị bạn mở chiến dịch với hàng trăm trận đánh lớn nhỏ trên địa bàn đường 19 Tây và đường 14; giữ vững và mở rộng vùng giải phóng, đảm bảo an toàn hành lang chiến lược vào Nam Bộ.

Những trận đánh do bộ đội Sư đoàn 320 anh dũng chiến đấu như: Chư Bồ - Đức Cơ, Thanh An, Thanh Giáo, làng Dịt, Đồn 30, Đồn Tầm, Chư Nghé… đã đập tan tuyến phòng ngự của địch, giải phóng nhiều buôn làng thoát khỏi ách kìm kẹp của địch.

Tháng 2-1975, Sở Chỉ huy cơ bản cùng đội hình toàn Sư đoàn 320 đã hành quân về phía Nam tham gia giải phóng Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30-4-1975.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: R.Piên

Thể theo nguyện vọng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320, Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320) đã quyết định xây dựng lại Bia di tích Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn tại chính mảnh đất lịch sử làng Bua (xã Ia Pnôn) và hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Sư đoàn 320 (16/1/1951- 16/1/2026).

Đây là công trình văn hóa - lịch sử và là địa chỉ đỏ có ý nghĩa sâu sắc trong giáo dục truyền thống, nhắc nhớ thế hệ trẻ về giá trị của độc lập, tự do và hòa bình, để từ đó biết trân trọng quá khứ, sống có trách nhiệm hơn với hiện tại và tương lai.

Sư Đoàn 320, ﻿Ban liên lạc Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320) tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Ia Pnôn. Ảnh: R.Piên

Nhân dịp này, Sư đoàn 320 và Ban liên lạc Đại đoàn Đồng Bằng đã trao tặng 30 phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Ia Pnôn.

