Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

(GLO)- Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) còn đồng thời thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Đơn vị đã xây dựng nhà ở, hỗ trợ học sinh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thi đua huấn luyện giỏi

Đảng ủy và Chỉ huy Sư đoàn 320 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ, thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến và vũ khí trang bị hiện có.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 hành quân huấn luyện. Ảnh: V.H

Đưa chúng tôi tham quan đơn vị, đại tá Trần Trung Hiếu-Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320-cho biết: Để nâng cao chất lượng huấn luyện, trước mỗi mùa, Sư đoàn tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, xây dựng giáo án, chuẩn bị thao trường và bãi tập. Đồng thời, Sư đoàn phát động các đơn vị trực thuộc thi đua “huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”, kịp thời động viên, khen thưởng và chỉ ra những khâu yếu để rút kinh nghiệm.

Kết quả huấn luyện hằng năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó, trên 80% đạt khá và giỏi. Huấn luyện chiến sĩ mới hằng năm đều có 2 đại đội đạt “3 tiếng nổ” giỏi. Diễn tập dự bị động viên và diễn tập thường niên được Bộ Tư lệnh Quân đoàn đánh giá cao, đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật, an toàn tuyệt đối.

Trong phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”, Sư đoàn chú trọng công tác chuẩn bị huấn luyện, hội thi, hội thao, đồng thời bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp, đặc biệt là cấp đại đội, trung đội, tiểu đội.

Hằng năm, 60 - 70% mô hình và học cụ huấn luyện được làm mới. Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh; từ năm 2019 đến nay, gần 200 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của đơn vị đã được áp dụng hiệu quả.

Quan tâm giúp dân

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, dấu chân của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 đã in đậm trên các thôn, làng của tỉnh Gia Lai. Đại tá Võ Sơn Anh, Chính ủy Sư đoàn, cho biết: Từ năm 1988, khi trở lại Tây Nguyên, Sư đoàn xác định giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ của người lính trong thời bình.

Nhắc đến Sư đoàn 320, người dân các xã Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Pa, Kbang, Sơn Lang… vẫn nhớ hình ảnh những người lính “cõng nhà” giúp dân. Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã giúp các địa phương di dời hơn 300 ngôi nhà và hàng trăm chuồng trại chăn nuôi theo quy hoạch mới.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 làm công tác dân vận. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ông Vũ Hồng Duy-Bí thư Đảng ủy xã Phú Thiện-cho hay: Sư đoàn 320 đã hỗ trợ địa phương di dời nhà khỏi vùng ngập úng, làm đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng các làng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn hỗ trợ hơn 15.000 ngày công, xây dựng 60 căn nhà cho hộ nghèo.

Riêng trong năm 2025, đơn vị phối hợp địa phương xây dựng 52 căn nhà theo chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Hàng chục căn “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà 100 đồng” cũng được trao tận tay các hộ khó khăn.

Bên cạnh đó, Sư đoàn 320 còn hỗ trợ 71 học sinh nghèo ở 3 xã biên giới của tỉnh với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng; trao hàng trăm suất quà Tết, hàng tấn gạo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn. Những việc làm thiết thực này góp phần củng cố niềm tin, thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Đại tá Võ Sơn Anh nhấn mạnh: Sư đoàn trưởng thành trong các cuộc kháng chiến của dân tộc và gắn bó lâu năm với địa bàn Tây Nguyên, luôn biết ơn sự giúp đỡ của đồng bào các dân tộc nơi đây. Vì vậy, phong trào thi đua “Quyết thắng” của đơn vị được gắn với các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

Với phương châm “chủ động giúp đỡ những gì nhân dân cần”, Sư đoàn đã tổ chức hàng trăm chuyến hành quân dã ngoại giúp địa phương xây dựng nông thôn mới và củng cố hệ thống chính trị.

