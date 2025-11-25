Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VĨNH HOÀNG VĨNH HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) còn đồng thời thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Đơn vị đã xây dựng nhà ở, hỗ trợ học sinh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thi đua huấn luyện giỏi

Đảng ủy và Chỉ huy Sư đoàn 320 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ, thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến và vũ khí trang bị hiện có.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 hành quân huấn luyện. Ảnh: V.H
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 hành quân huấn luyện. Ảnh: V.H

Đưa chúng tôi tham quan đơn vị, đại tá Trần Trung Hiếu-Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320-cho biết: Để nâng cao chất lượng huấn luyện, trước mỗi mùa, Sư đoàn tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, xây dựng giáo án, chuẩn bị thao trường và bãi tập. Đồng thời, Sư đoàn phát động các đơn vị trực thuộc thi đua “huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”, kịp thời động viên, khen thưởng và chỉ ra những khâu yếu để rút kinh nghiệm.

Kết quả huấn luyện hằng năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó, trên 80% đạt khá và giỏi. Huấn luyện chiến sĩ mới hằng năm đều có 2 đại đội đạt “3 tiếng nổ” giỏi. Diễn tập dự bị động viên và diễn tập thường niên được Bộ Tư lệnh Quân đoàn đánh giá cao, đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật, an toàn tuyệt đối.

Trong phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”, Sư đoàn chú trọng công tác chuẩn bị huấn luyện, hội thi, hội thao, đồng thời bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp, đặc biệt là cấp đại đội, trung đội, tiểu đội.

Hằng năm, 60 - 70% mô hình và học cụ huấn luyện được làm mới. Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh; từ năm 2019 đến nay, gần 200 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của đơn vị đã được áp dụng hiệu quả.

Quan tâm giúp dân

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, dấu chân của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 đã in đậm trên các thôn, làng của tỉnh Gia Lai. Đại tá Võ Sơn Anh, Chính ủy Sư đoàn, cho biết: Từ năm 1988, khi trở lại Tây Nguyên, Sư đoàn xác định giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ của người lính trong thời bình.

Nhắc đến Sư đoàn 320, người dân các xã Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Pa, Kbang, Sơn Lang… vẫn nhớ hình ảnh những người lính “cõng nhà” giúp dân. Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã giúp các địa phương di dời hơn 300 ngôi nhà và hàng trăm chuồng trại chăn nuôi theo quy hoạch mới.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 làm công tác dân vận. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 làm công tác dân vận. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ông Vũ Hồng Duy-Bí thư Đảng ủy xã Phú Thiện-cho hay: Sư đoàn 320 đã hỗ trợ địa phương di dời nhà khỏi vùng ngập úng, làm đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng các làng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn hỗ trợ hơn 15.000 ngày công, xây dựng 60 căn nhà cho hộ nghèo.

Riêng trong năm 2025, đơn vị phối hợp địa phương xây dựng 52 căn nhà theo chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Hàng chục căn “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà 100 đồng” cũng được trao tận tay các hộ khó khăn.

Bên cạnh đó, Sư đoàn 320 còn hỗ trợ 71 học sinh nghèo ở 3 xã biên giới của tỉnh với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng; trao hàng trăm suất quà Tết, hàng tấn gạo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn. Những việc làm thiết thực này góp phần củng cố niềm tin, thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Đại tá Võ Sơn Anh nhấn mạnh: Sư đoàn trưởng thành trong các cuộc kháng chiến của dân tộc và gắn bó lâu năm với địa bàn Tây Nguyên, luôn biết ơn sự giúp đỡ của đồng bào các dân tộc nơi đây. Vì vậy, phong trào thi đua “Quyết thắng” của đơn vị được gắn với các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

Với phương châm “chủ động giúp đỡ những gì nhân dân cần”, Sư đoàn đã tổ chức hàng trăm chuyến hành quân dã ngoại giúp địa phương xây dựng nông thôn mới và củng cố hệ thống chính trị.

Đặc biệt từ năm 2020 đến nay, nhân dịp lễ, Tết, Sư đoàn tặng hàng nghìn suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người dân khó khăn…. Bên cạnh đó, Sư đoàn 320 còn hỗ trợ 71 học sinh nghèo ở 3 xã biên giới của tỉnh với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Những việc làm thiết thực này góp phần củng cố niềm tin, thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

Chính trị

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

null