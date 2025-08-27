Gia Lai: Biểu dương, khen thưởng 35 tập thể và 27 cá nhân điển hình “Dân vận khéo”

Tham dự Hội nghị, về phía Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thái Hòa-Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Bùi Thủy-Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 2.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: N.H

Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Phong Vũ-Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trương Văn Đạt-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Thái Thanh Bình-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đặng Vĩnh Sơn-Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Cùng tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2020-2025.

Trong 5 năm (2020-2025), phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh được triển khai toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, khẳng định vai trò là cầu nối gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: N.H

Phong trào đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, chức sắc, tôn giáo và đông đảo quần chúng trong xây dựng đời sống mới.

Nhờ đó, nhiều vấn đề bức thiết của nhân dân được giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai đồng bộ, hoàn thành vượt tiến độ đề ra; hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt nhiều kết quả thiết thực.

Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước thoát nghèo bền vững” được triển khai phù hợp với thực tiễn từng địa phương, góp phần khích lệ phong trào thi đua yêu nước ngày càng sâu rộng, thiết thực.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng 5.813 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025 nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: N.H

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” không chỉ khẳng định là phong trào hành động cách mạng sâu rộng, mà còn trở thành động lực khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đánh giá cao và biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận về những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" và xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, đặc biệt là đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Giai đoạn 2025-2030, đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới trong bối cảnh quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. Mặt khác, tỉnh Gia Lai có diện tích tự nhiên lớn thứ 2 cả nước, dân số gần 3,6 triệu người; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 23%.

Tỉnh còn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng-an ninh ở miền Trung-Tây Nguyên. Đây vừa là thời cơ, lợi thế, vừa đặt ra nhiều nhiệm vụ mới cho công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo”. Trong bối cảnh ấy, phong trào phải tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả hơn nữa.

Để triển khai thực hiện tốt công tác tuyên giáo và dân vận nói chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng, đồng chí Rah Lan Chung đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội và các ngành, các cấp cần bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận, tuyên giáo.

Bên cạnh đó, gắn phong trào “Dân vận khéo” với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền 2 cấp hiệu lực, hiệu quả; chú trọng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh.

Quan tâm xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn và hoạt động kết nghĩa với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phù hợp thực tiễn cơ sở.

MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền phát động, nâng cao chất lượng phong trào; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình, nhất là thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; đổi mới phương pháp gần dân, sát dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào gắn với các cuộc vận động, phong trào lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; chú trọng triển khai có trọng tâm, trọng điểm.

Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” sâu rộng trong hệ thống chính trị, các lực lượng dân vận và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mỗi phong trào cần gắn với mô hình cụ thể, thiết thực; đẩy mạnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay. Ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thông để giới thiệu, lan tỏa mô hình hiệu quả trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại Hội nghị, 35 tập thể và 27 cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đã phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2025-2030.