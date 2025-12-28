Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Phê duyệt 25 nhiệm vụ triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung cấp bộ, cấp tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI LÂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 3190/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục nhiệm vụ triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung cấp bộ, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định này, Văn phòng UBND tỉnh được giao 8 nhiệm vụ triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung cấp bộ, cấp tỉnh; các sở, ngành được giao 11 nhiệm vụ; UBND các phường, xã được giao 6 nhiệm vụ.

he-thong-thu-tuc-hanh-chinh.jpg
Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tam Quan hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: ĐVCC

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung cấp bộ, cấp tỉnh bao gồm 5 thành phần kết nối chặt chẽ với nhau.

Cụ thể gồm Cổng Dịch vụ công quốc gia: Là đầu mối duy nhất để người dân và doanh nghiệp truy cập, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và theo dõi kết quả. Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính: Là một thành phần của Cổng Dịch vụ công quốc gia, đóng vai trò “trạm trung chuyển” để điều phối, theo dõi và hỗ trợ quá trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ giữa các bộ, ngành và địa phương.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ (tập trung): Mỗi bộ, ngành duy trì duy nhất một hệ thống tập trung, vận hành thống nhất từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã. Hệ thống này bao gồm các quy trình điện tử và biểu mẫu tương tác (eForm) chuẩn hóa. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh: Tiếp tục được duy trì để nhận đồng bộ dữ liệu từ hệ thống của bộ, giúp địa phương tra cứu, khai thác và quản lý nhà nước tại địa bàn. Phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Các phần mềm xử lý nghiệp vụ sâu (như đất đai, thuế, bảo hiểm...) được tích hợp với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính qua các cổng kết nối API.

Nguyên tắc vận hành cốt lõi của hệ thống là cán bộ, người dân và doanh nghiệp sử dụng tài khoản định danh điện tử quốc gia (VNeID) làm phương thức duy nhất để đăng nhập và thực hiện các giao dịch trên hệ thống.

Theo ông Lê Dũng Linh - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính là công cụ quan trọng, giúp các cơ quan quản lý nhà nước nâng cao chất lượng phục vụ công dân, tổ chức thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và công khai tình trạng giải quyết hồ sơ.

Việc ứng dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đóng vai trò quan trọng trong công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, tạo đột phá về chất lượng phục vụ và tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, làm nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo, tạo động lực phát triển đất nước

(GLO)- Chiều 18-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và 4 năm triển khai Đề án 06.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu xã Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng và phát triển cụ thể cho năm 2026.

Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng, phát triển cụ thể

Tin tức

(GLO)- Sáng 24-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Păh lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và đề ra phương hướng, chỉ tiêu năm 2026.

Gia Lai: Tổng kết 10 năm về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Gia Lai: Vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo sâu sát, phù hợp với từng cộng đồng, địa bàn

Tin tức

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Xã Hra có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025.

Xã Hra có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025

Tin tức

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) khóa I đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thảo luận về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, trong năm, xã có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, làm nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo, tạo động lực phát triển đất nước

Thời sự

(GLO)- Chiều 18-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và 4 năm triển khai Đề án 06.

2 phường Pleiku và Thống Nhất triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.

2 phường Pleiku và Thống Nhất triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031

Tin tức

(GLO)- Chiều 16-12, Ủy ban Bầu cử phường Pleiku và phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm thống nhất nhận thức, trách nhiệm và cách thức tổ chức thực hiện.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia

Tin tức

(GLO)- Sáng 13-12, tại xã Ia Pia, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn và xã Ia Pia tổ chức lễ kết nghĩa nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ 3. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao hoàn thành 17/19 chỉ tiêu năm 2025

Chính trị

(GLO)- Ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận, đề ra phương hướng năm 2026.

null