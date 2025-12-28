Phê duyệt 25 nhiệm vụ triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung cấp bộ, cấp tỉnh

Theo quyết định này, Văn phòng UBND tỉnh được giao 8 nhiệm vụ triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung cấp bộ, cấp tỉnh; các sở, ngành được giao 11 nhiệm vụ; UBND các phường, xã được giao 6 nhiệm vụ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tam Quan hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: ĐVCC

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung cấp bộ, cấp tỉnh bao gồm 5 thành phần kết nối chặt chẽ với nhau.

Cụ thể gồm Cổng Dịch vụ công quốc gia: Là đầu mối duy nhất để người dân và doanh nghiệp truy cập, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và theo dõi kết quả. Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính: Là một thành phần của Cổng Dịch vụ công quốc gia, đóng vai trò “trạm trung chuyển” để điều phối, theo dõi và hỗ trợ quá trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ giữa các bộ, ngành và địa phương.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ (tập trung): Mỗi bộ, ngành duy trì duy nhất một hệ thống tập trung, vận hành thống nhất từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã. Hệ thống này bao gồm các quy trình điện tử và biểu mẫu tương tác (eForm) chuẩn hóa. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh: Tiếp tục được duy trì để nhận đồng bộ dữ liệu từ hệ thống của bộ, giúp địa phương tra cứu, khai thác và quản lý nhà nước tại địa bàn. Phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Các phần mềm xử lý nghiệp vụ sâu (như đất đai, thuế, bảo hiểm...) được tích hợp với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính qua các cổng kết nối API.

Nguyên tắc vận hành cốt lõi của hệ thống là cán bộ, người dân và doanh nghiệp sử dụng tài khoản định danh điện tử quốc gia (VNeID) làm phương thức duy nhất để đăng nhập và thực hiện các giao dịch trên hệ thống.

Theo ông Lê Dũng Linh - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính là công cụ quan trọng, giúp các cơ quan quản lý nhà nước nâng cao chất lượng phục vụ công dân, tổ chức thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và công khai tình trạng giải quyết hồ sơ.

Việc ứng dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đóng vai trò quan trọng trong công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, tạo đột phá về chất lượng phục vụ và tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.