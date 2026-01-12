Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai làm việc với các xã phía Tây về công tác bầu cử

NHÂM DUNG
(GLO)- Ngày 12-1, tại xã Ia Krái, đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với các xã Ia Grai, Ia Krái, Ia Dom, Ia Dơk về công tác chuẩn bị bầu cử. 

Làm việc với đoàn kiểm tra có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và thành viên Ủy ban Bầu cử các địa phương.

dai-ta-nguyen-the-vinh-chi-huy-truong-bo-chqs-tinh-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec.jpg
Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Toàn

Theo báo cáo tại buổi làm việc, các địa phương đã quán triệt, triển khai kịp thời chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; thành lập các bộ phận phụ trách bầu cử; tổ chức hiệp thương đúng quy trình; chủ động xây dựng phương án phân chia đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu.

Đồng thời, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế. Đến thời điểm kiểm tra, trên địa bàn chưa phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương cũng gặp một số khó khăn như: địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện kinh phí và trang thiết bị còn hạn chế, lực lượng cán bộ cơ sở còn mỏng. Đồng thời, các địa phương kiến nghị cấp trên sớm tháo gỡ một số vướng mắc, tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử và phân bổ kinh phí.

dai-bieu-lanh-dao-cac-dia-phuong.jpg
Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Huy Toàn

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương bảo đảm đúng quy định về hiệp thương, số dư người ứng cử; thực hiện thống nhất công tác tuyên truyền, trang trí cổ động; rà soát cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ bầu cử; tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội; qua đó tạo hiệu ứng và sức lan tỏa tích cực trong công tác tuyên truyền; chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc về bầu cử.

quang-canh-tai-buoi-lam-viec.jpg
Quang cảnh tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Toàn

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thế Vinh ghi nhận sự chủ động, nghiêm túc của các địa phương trong triển khai nhiệm vụ bầu cử; đồng thời, yêu cầu tiếp tục bám sát chỉ đạo, đảm bảo tiến độ thực hiện từng nội dung công việc; chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, y tế và đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử đến từng thôn, làng.

Các nhiệm vụ phải được triển khai chặt chẽ, không để phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ngay từ giai đoạn đầu; phân công rõ trách nhiệm đối với từng tổ chức, lực lượng; nắm chắc địa bàn, cử tri.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh: Đây là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự chủ động, kỹ lưỡng và quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Đối với những khó khăn, kiến nghị của các địa phương, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Bầu cử tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

