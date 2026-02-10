Đại tá Nguyễn Thế Vinh thăm, tặng quà các gia đình chính sách khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 9-2, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà Tết cho 24 gia đình chính sách tại các xã biên giới phía Tây của tỉnh.

Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và trao quà tại các xã: Ia Púch, Ia Mơ, Ia Chia, Ia O, Ia Grai và Ia Hrung. Mỗi xã có 4 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu được nhận quà. Mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng tiền mặt kèm hiện vật.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Ia Mơ.

Tại các gia đình đến thăm, Đại tá Nguyễn Thế Vinh đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình chính sách, người có công cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Nhân dịp năm mới, Đại tá Nguyễn Thế Vinh chúc các gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống để thế hệ trẻ học tập, noi theo; đồng thời tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh thăm hỏi, chúc Tết gia đình chính sách tại xã Ia Grai.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại tá Nguyễn Thế Vinh cũng đã đến thăm, kiểm tra, chúc Tết và tặng quà cho Ban CHQS các xã biên giới phía Tây của tỉnh.