Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc Tết các gia đình có công với cách mạng

(GLO)- Chiều 6-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc Tết 10 gia đình có công với cách mạng ở xã Chư Păh và xã Ia Phí.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các gia đình; đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng quê hương Gia Lai hôm nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tặng quà cho gia đình ông Phạm Hùng (thôn 2, xã Chư Păh). Ảnh: Huy Toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán 2026 vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc; mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, trở thành tấm gương sáng để cộng đồng dân cư học tập, noi theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tặng quà cho gia đình bà Chu Thị Lũy ở xã Ia Phí. Ảnh: Huy Toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình người có công, tạo điều kiện để các gia đình đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình, trọn vẹn niềm vui.