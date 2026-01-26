Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức

(GLO)- Chiều 26-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) về Dự án “Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên - tỉnh Gia Lai”, sử dụng vốn vay và vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

Dự án "Bảo vệ, phục hồi và Phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên - tỉnh Gia Lai” do Chính phủ Đức thông qua KfW tài trợ, có tổng mức đầu tư hơn 448 tỷ đồng (tương đương 17,193 triệu euro).

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Định

Trong đó, vốn vay Chính phủ Đức là 11,0 triệu euro, theo cơ chế ngân sách trung ương cấp phát 70%, tỉnh Gia Lai vay lại 30%; vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức là 2,64 triệu euro, được ngân sách trung ương cấp phát 100%; vốn đối ứng của tỉnh Gia Lai là hơn 92 tỷ đồng, do ngân sách địa phương bố trí.

Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, triển khai tại 125 thôn, làng thuộc 16 xã phía Tây tỉnh Gia Lai, tập trung vào các khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và vùng đệm.

Mục tiêu của Dự án là tăng cường quản lý, bảo vệ và phục hồi rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước; đồng thời, hỗ trợ hạ tầng nông thôn quy mô nhỏ, cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số sống phụ thuộc vào rừng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thành báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn và tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Hiện hồ sơ đang được trình UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương xem xét, cho ý kiến trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Theo kế hoạch, thỏa thuận vay của Dự án dự kiến ký kết vào tháng 7-2026. Tuy nhiên, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 dự kiến đến cuối năm 2026 mới được Quốc hội phê duyệt. Trong khi điều kiện để ký thỏa thuận vay là Dự án phải được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư nên tiến độ hoàn tất thủ tục đang gặp khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 6 từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác của KfW. Ảnh: Xuân Định

Tại buổi làm việc, ông Diel Plankemann - Giám đốc Văn phòng KfW khu vực Việt Nam, Lào và Campuchia đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Gia Lai và sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, địa phương trong quá trình thẩm định Dự án, đặc biệt là việc đoàn công tác trực tiếp khảo sát thực địa, gặp gỡ người dân tại các khu vực dự kiến triển khai.

Ông khẳng định, Dự án có ý nghĩa quan trọng trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Chính phủ Đức; đồng thời, bày tỏ mong muốn tỉnh Gia Lai sớm trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua các nội dung cần thiết, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của Dự án theo đúng quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp trân trọng cảm ơn đoàn công tác KfW đã đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của tỉnh trong việc thực hiện các cam kết và cho rằng các điều kiện triển khai Dự án tại địa phương cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cam kết sẽ tổ chức triển khai Dự án đúng tiến độ, đúng mục tiêu, trên tinh thần tuân thủ các cam kết với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cũng bày tỏ mong muốn, đoàn công tác KfW tiếp tục hỗ trợ, xúc tiến các thủ tục cần thiết để Dự án sớm được triển khai, bảo đảm hiệu quả, tính bền vững và mang lại lợi ích thiết thực cho các đối tượng thụ hưởng.

Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh các nội dung liên quan đến Dự án theo quy định.