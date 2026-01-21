Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

NGỌC HẰNG
(GLO)- Chiều 21-1, đồng chí Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Quản lý Quỹ.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh là thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ; Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng cùng trưởng các phòng chuyên môn thuộc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

dong-chi-duong-mah-tiep-pho-chu-tich-ubnd-tinh-chu-tich-hoi-dong-quan-ly-quy-bao-ve-va-phat-trien-rung-tinh-gia-lai-da-chu-tri-cuoc-hop-doi-dong.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.H

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận và thông qua các nội dung trọng tâm: báo cáo tổng kết công tác năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026; kết quả khắc phục các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; tình hình thực hiện Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQLQ ngày 8-5-2025 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và đề xuất một số nội dung xin ý kiến Hội đồng quản lý Quỹ; tổng kết đánh giá công tác kiểm tra, giám sát dịch vụ môi trường rừng năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Bên cạnh đó, cuộc họp cũng xem xét báo cáo và đề xuất kết quả chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán điện tử; báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, cùng một số nội dung trọng tâm khác.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận những kết quả đạt được của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh năm 2025 và những nội dung trọng tâm, thiết yếu đề ra trong năm 2026.

Đồng thời, đồng chí giao Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hoàn thiện các dự thảo tờ trình, quyết định đã thông qua tại Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQLQ để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.

Cán bộ và chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện huấn luyện và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng

Thời sự

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai luyện tập sát thực tế, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phân công rõ trách nhiệm từ tỉnh đến cơ sở để chủ động xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đoàn công tác Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại 4 xã khu vực biên giới ngày 17-1

Chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử tại các xã biên giới

Thời sự

(GLO)- Ngày 17-1, đoàn công tác do Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 xã khu vực biên giới gồm: Ia Púch, Ia Pia, Ia Lâu và Ia Mơ.

Gia Lai cần khẩn trương hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” để nhân dân có mái ấm mới đón Tết.

Khẩn trương hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” để nhân dân có mái ấm mới đón Tết

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo tỉnh vào ngày 12-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tỉnh Gia Lai tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” theo đúng tiến độ, đảm bảo người dân có mái ấm mới để vui xuân, đón Tết.

Dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung

Sư đoàn 2 báo công hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung"

Thời sự

(GLO)- Sáng 12-1, tại Bảo tàng Quang Trung, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa báo công sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân, giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

