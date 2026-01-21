Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh là thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ; Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng cùng trưởng các phòng chuyên môn thuộc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.H

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận và thông qua các nội dung trọng tâm: báo cáo tổng kết công tác năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026; kết quả khắc phục các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; tình hình thực hiện Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQLQ ngày 8-5-2025 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và đề xuất một số nội dung xin ý kiến Hội đồng quản lý Quỹ; tổng kết đánh giá công tác kiểm tra, giám sát dịch vụ môi trường rừng năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Bên cạnh đó, cuộc họp cũng xem xét báo cáo và đề xuất kết quả chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán điện tử; báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, cùng một số nội dung trọng tâm khác.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận những kết quả đạt được của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh năm 2025 và những nội dung trọng tâm, thiết yếu đề ra trong năm 2026.

Đồng thời, đồng chí giao Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hoàn thiện các dự thảo tờ trình, quyết định đã thông qua tại Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQLQ để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.