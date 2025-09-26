Hội thảo về kết nối chuỗi sản xuất bền vững, thúc đẩy bảo vệ rừng

(GLO)- Sáng 26-9, tại phường Quy Nhơn, Hội đồng Quản lý rừng (FSC) tại Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định tổ chức hội thảo “Chứng chỉ FSC - Kết nối chuỗi sản xuất bền vững hỗ trợ bảo vệ rừng và giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu”.

Dự hội thảo có ông Nguyễn Văn Diện-Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; TS Michelle Wong-Phó Giám đốc FSC khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; cùng đại diện hơn 100 DN chế biến, xuất khẩu lâm sản, công ty lâm nghiệp và chủ rừng trong nước.

Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật về quá trình phát triển chuỗi sản phẩm gỗ, các quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), mô hình chuỗi sản xuất đồ gỗ FSC, xu hướng phát triển hệ thống chứng chỉ FSC cùng những giải pháp mới gắn với EUDR.

Các đại biểu trao đổi, gợi mở nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển rừng bền vững. Ảnh: K.H

Trong khuôn khổ hội thảo còn diễn ra tọa đàm với chủ đề “Chuỗi sản xuất bền vững FSC - kết nối hỗ trợ phát triển và bảo vệ rừng”. Tại đây, đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chủ rừng đã trao đổi, gợi mở, đề xuất giải pháp tăng cường hợp tác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển rừng bền vững.

Chiều cùng ngày, cũng tại phường Quy Nhơn, FSC Việt Nam tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định tổ chức hội nghị tập huấn “Tiêu chuẩn quản lý rừng cho nông hộ nhỏ (RFSS) và FSC đồng hành cùng EUDR” với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp và chủ rừng trong nước.

Các đại biểu được cập nhật nhiều thông tin quan trọng về chuỗi sản phẩm gỗ và các quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR). Ảnh: K.H

Tại đây, FSC Việt Nam chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về tiêu chuẩn quản lý rừng cho nông hộ, mô hình chứng chỉ nhóm, chương trình FSC phù hợp với EUDR cùng kế hoạch hoạt động trong thời gian tới, mở ra thêm cơ hội hợp tác, phát triển chuỗi sản xuất gắn với mục tiêu bảo vệ rừng bền vững.