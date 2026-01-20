Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với đại diện UNICEF

(GLO)- Chiều 20-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp có buổi làm việc với đoàn công tác của Cục Quản lý và Xây dựng công trình Thủy lợi và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam về các chương trình triển khai trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện UNICEF đã chia sẻ với những khó khăn mà tỉnh Gia Lai phải đối mặt sau 2 đợt thiên tai; đồng thời cho biết, ngay sau bão lũ, UNICEF đã kịp thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho người dân, trọng tâm là nước sạch và vệ sinh môi trường khu vực nông thôn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Hoàng

Hiện UNICEF đang tiếp tục vận động các nguồn lực hỗ trợ Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai và sẽ tiếp tục triển khai các chương trình về dinh dưỡng, y tế, dự án “Bạn hữu trẻ em” trên địa bàn tỉnh.

Đại diện UNICEF mong muốn nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ được phân bổ nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, nhất là các nhóm yếu thế và người dễ bị tổn thương.

Về lâu dài, UNICEF sẵn sàng phối hợp với Gia Lai trong việc nghiên cứu, xây dựng các giải pháp ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cùng UNICEF Việt Nam đối với tỉnh Gia Lai.

Đồng chí khẳng định, tỉnh sẽ sử dụng các nguồn lực hỗ trợ một cách công khai, minh bạch, kịp thời và đúng đối tượng, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 4 từ phải sang) chụp hình lưu niệm cùng đoàn công tác. Ảnh: Minh Hoàng

Đối với các chương trình UNICEF đang triển khai trên địa bàn, UBND tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện hiệu quả và nhân rộng những mô hình phù hợp nhằm kịp thời hỗ trợ các đối tượng yếu thế.