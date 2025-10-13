Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Ấn tượng từ những con số

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, năm 2025, toàn tỉnh đặt mục tiêu trồng mới và phục hồi 16.240 ha rừng, gồm rừng sản xuất, phòng hộ và đặc dụng. Đến hết tháng 9, Gia Lai đã trồng được 8.520 ha, đạt hơn 52% kế hoạch năm.

Cùng với đó, 996.000 cây phân tán được trồng ở các khu dân cư, nông trại, dọc tuyến đường liên xã, góp phần nâng độ che phủ rừng toàn tỉnh lên hơn 45%.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Không chỉ mở rộng diện tích, tỉnh còn chú trọng nâng cao chất lượng rừng thông qua việc chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn với diện tích 41,5 ha, nâng tổng diện tích rừng gỗ lớn toàn tỉnh lên hơn 10.290 ha. Đây là bước đi cần thiết, hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng và tăng hiệu quả kinh tế từ khai thác, chế biến gỗ bền vững.

Cùng với đó, Chương trình “Trồng mới 1 tỷ cây xanh” giai đoạn 2021-2025 được triển khai đồng bộ, giúp địa phương trồng thêm hơn 3,4 triệu cây xanh các loại.

Theo ông Trương Thanh Hà-Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, trong những tháng cuối năm, ngành lâm nghiệp sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ trồng rừng; đồng thời, tăng cường kiểm tra chất lượng cây giống, công tác phòng cháy chữa cháy và quản lý tài nguyên rừng.

“Chúng tôi không chỉ hướng đến việc hoàn thành chỉ tiêu diện tích mà quan trọng hơn là đảm bảo chất lượng rừng trồng, tạo nền tảng phát triển lâm nghiệp bền vững, gắn với sinh kế của người dân”-ông Hà khẳng định.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, phong trào trồng rừng đã lan tỏa sâu rộng, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội. Nhiều mô hình xã hội hóa lâm nghiệp được hình thành, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; qua đó tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đồng thời giảm áp lực khai thác rừng tự nhiên.

Một trong những đơn vị điển hình là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, nơi được giao trồng gần 112 ha rừng tập trung. Ngay từ đầu mùa mưa, đơn vị đã chủ động triển khai đồng loạt; đến tháng 8-2025 đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao, bảo đảm kỹ thuật và tỷ lệ cây sống cao.

Ông Nguyễn Tất Thành-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ-cho biết: “Công tác trồng rừng gặp nhiều khó khăn do địa hình dốc, đường rừng trơn trượt khiến việc vận chuyển cây giống vất vả.

Hầu hết công việc vẫn thủ công, thiếu thiết bị hỗ trợ nhưng đơn vị đã khắc phục bằng cách tổ chức đấu thầu rộng rãi, lựa chọn doanh nghiệp có năng lực, huy động nhân lực từ nhiều nơi để đảm bảo tiến độ và chất lượng”.

Ở quy mô cộng đồng, phong trào trồng cây phân tán cũng diễn ra sôi nổi. Tại xã Ia Mơ, một trong những địa bàn có diện tích rừng lớn nhất tỉnh với gần 24.000 ha, người dân đã trồng hơn 15.000 cây phân tán, vượt xa chỉ tiêu 11.000 cây được giao đầu năm. Tuy nhiên, khi được giao thêm 22 ha rừng tập trung sau sáp nhập, công tác triển khai gặp không ít trở ngại do thời tiết chuyển mùa.

Ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ-chia sẻ: “Đặc điểm đất ở đây là đất không chân, mùa mưa thì nhũn còn mùa nắng thì chai cứng. Nếu trồng vào thời điểm nắng kéo dài, cây sẽ khó sống, vì vậy chúng tôi dự kiến phải lùi sang năm 2026 để đảm bảo hiệu quả”.

Theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, tiến độ trồng rừng năm nay chậm hơn so với cùng kỳ chủ yếu vì phần lớn diện tích tập trung tại khu vực phía Đông và vùng núi cao, nơi người dân và doanh nghiệp chỉ có thể trồng vào mùa mưa. Dự kiến trong quý IV-2025, khi thời tiết ổn định, các địa phương sẽ đồng loạt tăng tốc trồng rừng để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.

Hướng tới chuỗi giá trị xanh và phát triển lâu dài

Không chỉ dừng ở việc trồng mới, Gia Lai đang chuyển mạnh sang phát triển lâm nghiệp theo chiều sâu, chú trọng chất lượng, năng suất và giá trị kinh tế của rừng. Tỉnh đã giao Chi cục Kiểm lâm chủ trì xây dựng Đề án trồng rừng gỗ lớn giai đoạn 2026-2030 nhằm hình thành chuỗi giá trị rừng-chế biến-xuất khẩu, kết hợp kinh doanh tín chỉ carbon, tạo nguồn thu ổn định và bền vững.

Kiểm lâm địa bàn xã Hra hướng dẫn người dân chăm sóc keo lai. Ảnh: N.S

Theo ông Trương Thanh Hà, định hướng này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế từ rừng trồng mà còn tạo cơ sở để địa phương phát triển kinh tế xanh, thích ứng biến đổi khí hậu.

“Gia Lai đặt mục tiêu vừa phát triển rừng theo hướng kinh tế, vừa giữ vững vai trò sinh thái. Đề án giai đoạn 2026-2030 sẽ là nền tảng để tỉnh hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp bền vững, từ khâu cây giống, kỹ thuật trồng, chế biến đến tiêu thụ, xuất khẩu”-ông Hà nhấn mạnh.

Cùng với các chương trình lâm nghiệp trọng điểm, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động tham gia liên kết trồng rừng gỗ lớn, đầu tư công nghệ chế biến sâu, tạo ra sản phẩm gỗ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Đây là hướng đi quan trọng giúp Gia Lai nâng tầm giá trị rừng trồng, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường quốc tế có yêu cầu khắt khe về nguồn gốc hợp pháp và chứng chỉ bền vững.

Những nỗ lực đó đang góp phần định hình bức tranh lâm nghiệp chuyển động mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh. Từng cánh rừng mới lên xanh không chỉ mang ý nghĩa sinh thái mà còn là biểu tượng cho quyết tâm của Gia Lai trong hành trình phát triển bền vững.

Người dân tộc thiểu số tham gia trồng rừng phòng hộ tại xã Hra. Ảnh: N.S

Mỗi giọt mồ hôi trên triền núi, mỗi cây non bén rễ hôm nay là một phần của chiến lược dài hơi phủ xanh đất trống, khơi dậy niềm tin vào tương lai xanh-sạch-bền vững của Tây Nguyên.

Với cách làm bài bản, khoa học và sự chung tay của toàn xã hội, Gia Lai đang tiến từng bước vững chắc để đạt mục tiêu hơn 16.000 ha rừng mới trong năm 2025, mở đường cho một ngành lâm nghiệp hiện đại, hiệu quả và thân thiện với môi trường.