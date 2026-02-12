Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, chúc Tết Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia II

(GLO)- Sáng 12-2, đoàn công tác do đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia II (Quân khu 5) đóng quân tại xã Bình An, tỉnh Gia Lai.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đảng ủy xã Bình An.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia II - cho biết: Đơn vị đã tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung chương trình, bảo đảm chặt chẽ, sát thực tiễn; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật; thực hiện hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Trung tâm cũng chủ động xây dựng kế hoạch trực Tết, nắm chắc tình hình, bảo đảm quân số trực, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Huỳnh Thúy Vân thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm qua. Đồng thời, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, trong đó có Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia II.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Gia Lai luôn quan tâm, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí bày tỏ tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng huấn luyện, giữ vững kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị trên địa bàn.

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Huỳnh Thúy Vân đã trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến cán bộ, chiến sĩ Trung tâm; chúc toàn thể đơn vị năm mới sức khỏe, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.