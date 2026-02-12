Lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Sáng 11-2, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đại tá Ngô Tu và Đại tá Chế Trường - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh.

Tại các gia đình đến thăm, Thiếu tướng Lê Quang Nhân đã thông tin khái quát những kết quả nổi bật của lực lượng Công an tỉnh trong năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; bày tỏ sự trân trọng, biết ơn những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo và mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm trong thời gian tới.

Dịp này, đoàn đã trao quà của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và quà của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; chúc các gia đình đón Tết vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh. Ảnh: Quý Hiền

Cũng trong ngày 11-2, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 13 gia đình chính sách và cá nhân tiêu biểu tại xã Vân Canh và xã Canh Vinh. Thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự tri ân sâu sắc và chúc các gia đình, cá nhân đón năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách xã Vân Canh và xã Canh Vinh. Ảnh: Ngọc Anh

Trước đó, ngày 10-2, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Rơ Chăm H’Hồng đã đến thăm, chúc Tết tại các xã Ân Hảo, Vạn Đức, Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Trại giam Kim Sơn và 25 hộ gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn. Mỗi hộ được trao một phần quà trị giá 500.000 đồng cùng 3 triệu đồng tiền mặt.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.