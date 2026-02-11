Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết các đơn vị và gia đình chính sách

XUÂN ĐỊNH ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Sáng 10-2, các Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh và Siu Hương đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị và gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị, gia đình chính sách tại xã Phù Mỹ và Phù Mỹ Đông.

ly-tiet-hanh-bien-phong.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh (thứ 3 từ phải sang) tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ An. Ảnh: X.Đ

Tại Đồn Biên phòng Mỹ An (xã Phù Mỹ Đông), Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong công tác tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.

Đồng chí chúc tất cả cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cùng gia đình đón năm mới vui tươi, đầm ấm, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Lữ đoàn Pháo binh 572 (xã Phù Mỹ), Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh đã trao quà Tết và động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng.

tang-qua-bo-doi.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh (thứ 3 từ phải sang) tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 572. Ảnh: X.Đ

Đồng chí Lý Tiết Hạnh mong muốn đơn vị duy trì tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, góp phần củng cố thế trận quốc phòng trên địa bàn.

Đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Phù Mỹ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

ly-tiet-hanh-1.jpg
Đồng chí Lý Tiết Hạnh (thứ 2 từ phải sang) tặng quà Tết cho thương binh Phan Thị Thám (thôn Trà Quang Bắc, xã Phù Mỹ). Ảnh: X.Đ

Nhân dịp năm mới, đồng chí Lý Tiết Hạnh chúc các gia đình đón Xuân vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc; đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cùng ngày, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương đã đến thăm, chúc Tết các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn các xã, phường: An Bình, Cửu An, Đak Pơ, An Khê.

pho-truong-doan-dbqh-tinh-siu-huong-tham-chuc-tet-cac-gia-dinh-chinh-sach-va-lu-doan-phao-binh-368.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hàng (tổ dân phố 5, phường An Khê). Ảnh: Phi Long

Đến thăm, tặng 20 phần quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công tiêu biểu tại các địa phương, đồng chí Siu Hương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và tri ân công lao to lớn của thế hệ đi trước.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức để con cháu học tập, noi theo; đồng thời đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng địa phương ngày một phát triển.

z7519614760771-232730621662cb9bbc4b622263bc3c13.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương (bìa phải) tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại xã Đak Pơ. Ảnh: Phi Long

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, đồng chí Siu Hương chúc các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công tiêu biểu thật nhiều niềm vui, sức khỏe, an khang thịnh vượng.

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn pháo binh 368, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đạt được trong năm 2025; nhất là trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

anh-2.jpg
Đồng chí Siu Hương (thứ 4 từ phải sang) tặng quà cho Lữ đoàn pháo binh 368. Ảnh: Phi Long

Nhân dịp Xuân mới, đồng chí Siu Hương chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

