Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai phát động thi đua đột kích mừng Đảng mừng Xuân

THANH BÌNH
(GLO)- Sáng 9-2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động đợt thi đua đột kích mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 và kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2026), 37 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026).

Đợt thi đua triển khai từ ngày 5-2 đến 5-3, nhằm tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới của tỉnh.

bo-doi-bien-phong-gia-lai-phat-dong-thi-dua.jpg
Ban Chỉ huy BĐBP Gia Lai tổ chức lễ phát động đợt thi đua đột kích mừng Đảng, mừng Xuân. Ảnh: Thanh Bình

Theo đó, các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tình hình; tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; tăng cường bám nắm cơ sở, hướng dẫn sâu, kiểm tra sát; xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu; tăng cường giáo dục, quản lý chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn. Tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, không để xảy ra các điểm nóng, các vụ việc phức tạp. Đảm bảo 100% các cơ quan không có quân nhân vi phạm về quy định sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo; không để xảy ra mất an toàn trong tham gia giao thông và các hoạt động vui Xuân đón Tết.

Các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động ý nghĩa như thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách; trao quà cho học sinh nghèo vượt khó; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới đón Tết vui tươi, đầm ấm, gắn kết tình quân dân.

Đại tá Nguyễn Đặng Hùng - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh - cho biết: Đây là đợt thi đua có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm cao trong toàn lực lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngay từ những ngày đầu năm 2026.

