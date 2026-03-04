Lực lượng Cảnh sát biển 2: Vững vàng nơi đầu sóng

(GLO)- Trải qua 22 năm xây dựng và trưởng thành (05/3/2004 - 05/3/2026), lực lượng Cảnh sát biển 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 2) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và giữ gìn an ninh, an toàn trên vùng biển miền Trung.

Khẳng định vai trò nòng cốt trên vùng biển miền Trung

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 được giao quản lý vùng biển rộng lớn từ Mũi Độc (Quảng Trị) đến Cù Lao Xanh (Gia Lai) - khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh, đồng thời tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Ban Chấp hành Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2 nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Suốt 22 năm qua, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát biển 2 luôn nêu cao tinh thần “Kiên quyết, dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”, chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Hàng trăm nghìn hải lý tuần tra an toàn là minh chứng sinh động cho ý chí bền bỉ và trách nhiệm cao của lực lượng Cảnh sát biển 2. Đơn vị đã tuyên truyền, xua đuổi gần 6.000 lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền; theo dõi, giám sát hàng chục lượt giàn khoan, tàu nghiên cứu nước ngoài hoạt động trái phép trong khu vực quản lý. Mỗi chuyến hải trình không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là thử thách bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần kiên định của người chiến sĩ Cảnh sát biển.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Quyết liệt đấu tranh phòng - chống tội phạm trên biển

Không chỉ bảo vệ chủ quyền, lực lượng Cảnh sát biển 2 còn xung kích trong đấu tranh phòng - chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

Trong những năm qua, đơn vị đã kiểm tra 2.734 lượt tàu thuyền, xử lý 2.100 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 12 tỷ đồng. Hàng chục vụ gian lận thương mại lớn bị phát hiện, xử lý; tang vật tịch thu gồm hơn 9.000 tấn quặng titan, 10.000 tấn than, gần 14 triệu lít dầu DO, hàng triệu lít xăng dầu các loại cùng nhiều hàng hóa khác. Tổng giá trị tài sản bán sung vào công quỹ gần 200 tỷ đồng.

Lực lượng Cảnh sát biển 2 huấn luyện trên biển.

Trên mặt trận phòng - chống ma túy, đơn vị đã phối hợp triệt phá thành công 166 chuyên án, vụ án; bắt giữ 215 đối tượng. Những con số ấy phản ánh rõ quyết tâm chính trị cao, sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong giữ gìn kỷ cương pháp luật trên biển.

Song song với đó, đơn vị chủ trì, phối hợp triển khai nhiều đợt cao điểm tuyên truyền, vận động ngư dân không vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu, xây dựng hình ảnh nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm.

“Mệnh lệnh từ trái tim”

Xác định tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình – là “mệnh lệnh từ trái tim”, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 luôn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Tàu CSB 4032 cứu nạn thành công tàu QNG 96237.

Trong 22 năm qua, đơn vị đã tổ chức 85 lượt tìm kiếm cứu nạn; cứu 71 phương tiện với 668 ngư dân được đưa về bờ an toàn. Nhiều vụ việc diễn ra trong điều kiện sóng to, gió lớn, thời tiết cực đoan, song những con tàu Cảnh sát biển vẫn kiên cường vượt sóng, giành giật sự sống cho ngư dân giữa trùng khơi.

Đằng sau mỗi con số là biết bao câu chuyện cảm động về tình quân dân. Hình ảnh người chiến sĩ nhường từng chai nước, từng suất ăn nóng, tận tình chăm sóc ngư dân gặp nạn đã trở thành biểu tượng đẹp của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Gắn bó với ngư dân

Song hành với nhiệm vụ thực thi pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đặc biệt coi trọng công tác dân vận, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển.

Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được triển khai sâu rộng tại 5 tỉnh, thành ven biển miền Trung, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Hơn 11.000 suất quà, học bổng; 24.000 lá cờ Tổ quốc; hàng nghìn áo phao, xe đạp, tủ thuốc; hàng chục tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết thực đã được trao tận tay ngư dân và học sinh nghèo vượt khó.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, lực lượng Cảnh sát biển 2 còn trực tiếp tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn ngư dân khai thác đúng quy định, không vi phạm vùng biển nước ngoài; phối hợp tổ chức các cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, góp phần bồi đắp tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ.

Những việc làm cụ thể, thiết thực ấy đã thắt chặt mối quan hệ quân - dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển gần dân, hiểu dân, vì dân.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Từ 15 cán bộ, chiến sĩ ban đầu, đến nay, tổ chức, biên chế của đơn vị ngày càng hoàn thiện; hệ thống doanh trại, cầu cảng, trang bị kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại. Đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quân y Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; hằng năm có 75-80% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; hơn 260 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm kịp thời, hiệu quả cho cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Hoạt động đối ngoại Cảnh sát biển từng bước được mở rộng, góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác quốc tế vì một vùng biển hòa bình, ổn định, phát triển.

Với những thành tích xuất sắc, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba (2014), Huân chương Chiến công hạng ba (2018) cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát huy truyền thống, vững bước tương lai

Phát huy truyền thống 22 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 xác định tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường dự báo, tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống; đẩy mạnh đấu tranh phòng - chống tội phạm; siết chặt kỷ luật; chăm lo đời sống bộ đội; mở rộng hợp tác quốc tế; củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên biển.

Đại tá Trần Hồng Quế - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng quà gia đình chính sách.

Tự hào về chặng đường đã qua, mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục khắc ghi lời thề danh dự, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo; là điểm tựa tin cậy cho ngư dân miền Trung vững vàng vươn khơi bám biển.

Giữa mênh mông sóng gió, những con tàu mang sắc phục Cảnh sát biển vẫn ngày đêm bám biển. Ở nơi đầu sóng ấy, ý chí, bản lĩnh và niềm tin được hun đúc qua 22 năm truyền thống, tiếp tục viết nên những trang sử mới - vững vàng trước phong ba, trọn nghĩa với nhân dân, trọn niềm tin với Tổ quốc.